L'ORIGINE DU MONDE (10/10) - Une naissance apaisée

SÉRIE - France Bleu Isère vous emmène au cœur d'une maternité à Grenoble durant dix reportages. Ce lieu intime propose un univers médical adapté aux parents, aux bébés. Il doit aussi pouvoir accueillir les émotions, joies, peurs, douleurs et liens qui se nouent.

Peu importe, que le bébé vienne au monde naturellement, sous péridurale, par césarienne, à la maternité de la clinique mutualiste de Grenoble, tout est étudié afin que les premiers soins du nouveau-né se fassent au plus près des couples. La naissance par césarienne est réalisée lorsque la santé du bébé ou de la maman est menacée. Il y en a entre 15 et 20% en France, autour de 15% à la maternité de la clinique mutualiste de Grenoble dont 7% de césariennes programmées et apaisées.

Grâce à une collecte de dons, la maternité de la clinique mutualiste de Grenoble a équipé deux chambres de lits doubles. Pour garantir l'équité, ces chambres sont attribuées selon l'ordre d'arrivée. C’était une première en France dans un établissement à but non lucratif. Cet exemple a été suivi en Nouvelle-Calédonie et fait doucement son chemin dans d’autres maternités de notre pays.

Témoignages

Alexandra Licina est sage-femme cadre.

est sage-femme cadre. Virginie vient de mettre au monde Romy par voie basse après deux césariennes.

vient de mettre au monde par voie basse après deux césariennes. Morgane qui vient de donner naissance à Nina par péridurale, elle est joyeuse, elle savoure, elle est fière, elle rit.

Nina est née le 21 octobre 2019

