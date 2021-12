Une nutritionniste toulousaine vous donne des conseils pour reposer votre foie avant le Nouvel an

On a encore le saumon, la dinde et la bûche sur l'estomac alors que manger après de tels repas ? Marie Erbin est diététicienne et nutritionniste à Toulouse. Elle vous donne quelques pistes, avant de remettre le couvert pour le Nouvel an.