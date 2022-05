Une piscine bio naturelle pourquoi pas ?

La baignade biologique est créer par l'homme et sert à se baigner .Elle est vivante pérenne , étanche hermétique à tout autre source d'eau sans stratification profonde et protégée de la zone environnante ,définir de façon a comprendre ce qui la différencie des autres espaces d'eaux de baignade

une piscine bio naturelle à la maison c'est possible à condition de la laisser vivante exclusivement entretenue par un nettoyage mécanique et biologique

La baignade biologique est créée par l’homme et sert à se baigner. Elle est vivante, pérenne, étanche, hermétique à tout autre source d’eau, sans stratification profonde et protégée de la zone environnante. Le milieu aquatique est mésotrophe*. Limité en phosphore. L’entrée et la sortie des nutriments sont équilibrées. La baignade biologique doit être exclusivement entretenu par un nettoyage mécanique et biologique (plantes, animaux, biofilm, micro-organismes). Ce nettoyage est effectué dans une zone protégée essentiellement grâce à la sédimentation réalisée par le plancton. Les plantes doivent être en contact avec l’eau. Les conservateurs et les désinfectants ne sont pas autorisés.

La piscine naturelle est artificielle et sert à se baigner. Elle est vivante, pérenne, étanche, hermétique à tout autre source d’eau, sans stratification profonde et protégée de la zone environnante. Le milieu aquatique est oligotrophe*. Limité en phosphore. L’entrée et la sortie des nutriments sont équilibrées. La piscine naturelle doit être exclusivement entretenu par un nettoyage mécanique et biologique (essentiellement le Biofilm et les micro-organismes). La zone de filtration (lagunage) se compose d’un support uniquement pour le biofilm et est alimentée via un courant d’eau. Les plantes doivent être en contact avec l’eau. Les conservateurs et les désinfectants ne sont pas autorisés.

une piscine naturelle au cœur de la foret © Radio France - Luc Carrascosa

Les 10 Commandements :

1. pas de perte d´eau

Une baignade biologique et piscine écologique dois principalement être étanche contre le sol. Aucune d´eau dois entrée ou sortir. Une vidange d´eau n´est pas nécessaire ni souhaiter grâce á l´épuration d´eau par les microorganismes. Le remplissage est autorisé.

2. pas d´apporte pare le bord

Rien ne doit pouvoir rentrer par les rebords

3. séparation de les zones aérobie et anaérobie

4. le pH optimal est 8,4.

Le calcaire tout comme le gravier calcaire sert de système de tampon.

5. la dégradation de nitrite doit être assurée

6. l´élément de limitation est le phosphore

7. pas de phosphore dans le matériaux de construction

8. assurée la déportation de P et C équivalent de leur entrée, on sortant la matière organique (entretien)

9. assurer l’équilibrage des nutritives (C : N : P) fertilisation régulièrement

10. optimisation du courant

EXPERT BAIGNADE BIOLOGIQUE Patrice Gousset à Lods 25930