Victime d'un(e) pervers(e) narcissique : se reconstruire pour rebondir

Les conseils d'Ysabelle Delmas, psychanalyste et hypnothérapeute.

Se reconnaitre en tant que victime.

C'est compliqué parce que le pervers narcissique, dont on a été victime, il s'est appuyé sur nos failles (et nous en avons tous !) pour pouvoir nous rabaisser, pour pouvoir nous manipuler, nous posséder.

La personne toxique a appuyé là où ça peut faire mal, parce qu'on a tous effectivement besoin d'être reconnu, d'être aimé, de se sentir désirable. Ça, c'est l'estime de soi.

Quand la personne à qui on a donné son amour vous fait en fait tout le contraire de ce que l'on attend, on a un peu tendance à penser que tout est de notre faute.

Et là, quand on a réussi à rompre, la blessure que le pervers narcissique a créée est toujours là.

On ne se débarrasse pas d'un pervers narcissique comme ça.

Se faire aider.

Il faut imaginer que tout ce que le pervers narcissique a fait, ce sont des flèches qu'on a reçues, qu'on a enlevées parce qu'on l'a quitté. Mais on a quand même des plaies. Et il faut les soigner.

Pour cela il faut identifier les blessures de notre ego et il faut les soigner.

Pour ça, il faut aller se faire aider.

Pour celles qui pensent qu'elles peuvent se guérir seules, le message de la thérapeuthe est le suivant " C'est non.

Ne perdez pas de temps, ne laissez pas la gangrène se mettre dans la plaie, aller chercher de l'écoute et des explications chez un professionnel qui va guérir vos blessures.

Les proches peuvent aider, bien entendu, en conseillant, en guidant. Mais souvent, le regard d'une personne neutre, du professionnel qui est neutre, a beaucoup de poids.

Se reconnecter à sa propre identité.

Parce qu'à force d'être niée dans notre intégrité, on perd un peu la notion de son identité.

Et c'est avec l'aide d'un professionnel qu'on va pouvoir la reconstruire et qu'on va ne plus avoir besoin d'exister à travers le regard du pervers narcissique. Pour redevenir soir il faut réapprendre à écouter ce qu'on est, à se faire confiance, à avoir le droit d'avoir des désirs, des besoins, des idées, des styles. S'interroger : qu'est ce qu'on était avant ? Qui en était avant comme on était avant la rencontre de cette personne là ?

Un petit conseil lecture Sophie Lambda, qui raconte sa propre histoire en bande dessinée.

" Tant pis pour l'amour. "