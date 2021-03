VIDEO : à partir de maintenant, j'aime mon corps !

Bonjour mon corps. C’est à toi que je veux dire aujourd’hui combien je te remercie de m’avoir accompagné si longtemps sur les chemins de ma vie. Il est important de garder le contact avec son corps, d’entretenir la relation qu’il y a entre lui et vous, de l’aimer et de prendre soin de lui.

Il y a de l’amour dans l’air non ? Et bien vous l’avez compris, nous allons parler d’amour mais pas de l’amour que l’on porte pour l’autre, de l’amour pour soi, et de manière plus intime, pour notre corps. Vous avez remarqué, beaucoup d’entre nous n’aiment pas leur corps, le maltraitent, sont très durs avec, parfois l’oublient, le négligent…Pourtant, pourtant notre corps est LE COMPAGNON qui passe le plus de temps avec nous ! Ne pensez-vous pas qu’il mérite, à ce titre, qu’on lui témoigne justement toute notre affection ?

Voilà. Alors, c’est pour ça qu’aujourd’hui j’ai envie de partager avec vous, une très belle déclaration d’amour, que Jacques Salomé, qui est un psychosociologue français et un écrivain, a rédigée précisément pour son corps. Alors, comme je ne la connais par cœur, je vais vous le lire… «

Je ne t’ai pas accordé l’intérêt, l’affection ou plus simplement le respect que tu mérites. Souvent, je t’ai même maltraité, matraqué de reproches violents, ignoré par des regards indifférents, rejeté avec des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon dont j’ai le plus abusé, que j’ai le plus trahi. Et aujourd’hui, au mi-temps de ma vie, un peu ému, je te redécouvre avec tes cicatrices secrètes, avec tes lassitudes, avec tes émerveillements et tes possibilités. Je me surprends, surprends à t’aimer, mon corps, avec des envies de te câliner, de te choyer ou te donner du bon. J’ai envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner des fleurs et des rivières sur ta peau, de t’offrir du Mozart, de te donner les rayons du soleil et de t’introduire aux rêves des étoiles. Tout cela à la fois dans l’abondance et le plaisir.

"Nous irons jusqu’au bout de notre vie commune…"

Mon corps, je te suis fidèle. Oh, non pas malgré moi, mais dans l’acceptation profonde de ton amour. Oui, j’ai découvert que tu m’aimais, mon corps. Que tu prenais soins de moi, que tu respectais ma présence. Combien de violences as-tu affrontées pour me laisser naître, pour me laisser être, pour me laisser grandir avec toi ! Combien d’accidents as-tu traversés pour me sauver la vie ! Mon corps, maintenant que je t’ai rencontré, je ne te lâcherai plus. Nous irons jusqu’au bout de notre vie commune….Et quoi qu’il arrive, nous vieillirons ensemble ». Jacques Salomé Voilà, j’espère que ce texte vous touche et saura vous rappeler combien, il me semble, il est important de garder le contact avec son corps, d’entretenir la relation qu’il y a entre lui et vous, de l’aimer et de prendre soin de lui. Et vous, qu’est-ce que ça vous inspire ?