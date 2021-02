VIDEO : Apprendre à ne compter que sur soi c'est peut-être dans certains cas la seule solution ?

Si vous vous sentez en train de tomber et avec ce besoin d’aide, un peu comme si vous étiez dans le fond du gouffre alors regardez ! Voici un petit exercice qui peut vous aider.

Si vous vous sentez en train de tomber et avec ce besoin d’aide, un peu comme si vous étiez dans le fond du gouffre et bien restez parce que je vais vous inviter à un petit exercice qui peut beaucoup vous aider. Alors, vous allez fermer vos yeux si vous voulez faire l’exercice maintenant, et puis vous allez faire appel à votre imaginaire.

Vous allez imaginer que vous êtes justement accroché à une paroi rocheuse. Une paroi rocheuse que vous montez depuis un petit moment et vous n’êtes pas loin d’arriver en haut. Vous êtes accroché à cette paroi et là, vous êtes en position très inconfortable. Vous êtes totalement bloqué et finalement vous regardez autour de vous. Pas loin au-dessus, il y a effectivement des personnes qui sont là, et qui pourraient vous aider, qui tendent d’ailleurs leurs mains à d’autres qui sont à côté de vous dans cette posture inconfortable, mais pas à vous. Pas à vous ! Et ça c’est quand même très difficile vous le vivez mal parce que vous êtes là, dans cette position accrochée et l’aide ne vient pas.

L’aide ne vient pas, qu’elle soit de vos amis, qu’elle soit de vos proches, de l’État ou du social… Aucune aide ne vient. Alors que faites-vous ? Accroché là dans cette position inconfortable vous pourriez continuer d’attendre, et d’attendre encore qu’une aide vienne. Vous pouvez aussi puiser en vous toutes les ressources nécessaires, et que vous avez, pour faire ces derniers mètres, parce que vous pouvez le faire.

Alors vraiment, je vous invite à vous connecter à cette force intérieure que vous avez, et là, vous imaginez et bien, déplacer une main et puis un pied et puis l’autre main et puis un autre pied. Et puis vous arrivez tout en haut vous enjamber le dessus et vous vous sécuriser. Ça y est vous êtes arrivé tout en haut par votre seule volonté, votre seule force. Vous n’avez pas décidé d’attendre dans cette posture dans laquelle vous étiez. Vous n’avez compté que sur vous !

Alors là-haut, tout en haut, en posture sécurisée, vous imaginez que vous vous relevez. Autour de vous les gens qui étaient là, qui portaient secours peut-être aux autres, vous regardent. Et bien vous allez leur tourner le dos et vous allez partir. Partir continuer votre aventure avec ce ressenti au fond de vous que vous n’avez compté que sur vous et vous pouvez être fier de ça. Alors parfois, quand on a n’a pas les amis qui peuvent vous aider, ou que vos amis sont occupés à aider d’autres personnes ou tout simplement à essayer eux-mêmes de sortir d’une posture ou d’une situation difficile, et bien il faut savoir aller puiser en soi ses ressources, compter sur soi, ne pas attendre que l’aide vienne. L’aide, elle vient de vous d’abord. J’espère que cet exercice que vous pouvez faire et refaire le plus souvent possible pour essayer de dépasser cette difficulté, vous aidera, comme moi il m’a aidé. Voilà, j’avais envie de partager avec vous ce petit exercice et vous, je ne sais pas, mais qu’est-ce que ça vous inspire ?