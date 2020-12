VIDEO : comment chasser de son cerveau les pensées négatives ? L'astuce de Christine Deiss sophrologue à Tours

Comment se débarrasser des pensées négatives ? Regardez le conseil de Christine Deiss sophrologue à Tours. Un petit exercice à pratiquer régulièrement peut vous permettre de voir de nouveau, le verre à moitié plein.

Une patiente, me faisait part ces derniers jours, de sa difficulté à arrêter de ressasser, une situation négative qu’elle venait de vivre. En fait, cette situation occupait en permanence ses pensées et elle n’arrivait absolument pas à penser à autre chose. Vous avez déjà vécu ça ???

Le truc que je lui ai donné pour sortir de cette issue, et bien j’ai envie de le partager avec vous, parce que c’est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et dont on a tous besoin à un moment où à un autre. Mais attention, il ne s’agit pas de quelque-chose de magique ! Avec de la volonté et un peu d’entraînement c’est un truc super !

Je vous explique ?

Alors, vous savez, c’est l’histoire du verre que nous voyons plutôt vide alors qu’il faudrait le voir à moitié plein.

Lorsque vous êtes contrarié, lorsque vous êtes agacé, déçu, à cause d’une situation que vous venez de vivre plutôt négative, et bien votre cerveau lui, il va avoir tendance à cette rumination mentale perpétuelle et il va vous maintenir dans ce négatif. Prenons un exemple, votre ado ces derniers temps, vous parle de manière inappropriée, violente, irrespectueuse, et cela vous affecte, vous blesse même. Cette situation peut même vous pousser à vous remettre en question, en tant que parent…. Vous allez tourner en boucle cette « histoire » dans votre tête jusqu’à déclencher des tensions dans tout votre corps, et des émotions désagréables comme la tristesse, la colère, la frustration …

se concentrer sur un RESSENTI POSITIF

Bref, vous n’arrivez pas à échapper à ce flot de pensées négatives. Chaque fois que vous essayez de penser à autre chose, et bien cette histoire elle revient en boucle…Votre cerveau ne peut pas passer à autre chose ! Alors ? Et bien vous allez aider votre cerveau, vous allez l’aider en l’aidant à se concentrer sur un RESSENTI POSITIF dans votre corps. C’est ça le secret. C’est que vous portiez votre attention non plus sur vos pensées négatives mais sur un ressenti positif dans votre corps.

On va reprendre notre exemple de cet ado qui vous parle mal. Vous allez prendre quelques secondes pour vous poser. Et puis, alors que vous n’êtes pas bien, vous allez laisser venir dans votre tête le souvenir d’un moment où vous avez été parfaitement bien ! Quelle que soit la situation… Ça peut être, je ne sais pas moi, le moment où vous avez découvert un endroit calme, agréable, ou bien ce peut être une situation dans laquelle vous avez ressenti du plaisir à apporter de l’aide à une personne âgée ou à une personne en situation de handicap ! Ou tout simplement un moment où vous avez vécu une épreuve sportive et que vous l’avez réussi !

Bref vous allez focaliser votre attention et votre ressenti sur ce moment agréable, le seul souvenir de cet instant ! Vraiment ! Vous allez vous concentrer un peu comme si votre tête allait justement changer de chaîne de télé pour se mettre sur la chaîne des bonnes nouvelles !

Ressentez combien le souvenir de ce bon moment génère en vous des émotions agréables et combien la détente s’installe dans tout votre corps.

La seule évocation de ce moment va amener du plaisir : vous allez voir…Votre visage va changer, vos yeux vont pétiller, vous allez vous sentir beaucoup plus léger jusqu’à ce que votre respiration même, et bien change !

Et là, et bien quand vous faites ça, vous arrivez à déconnecter votre cerveau de tout ce qui est anxiogène, ou toxique et vous l’aidez à se connecter à ce positif en vous ! Votre cerveau a besoin d’apprendre à positiver, et à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide !!!

Voilà, j’espère que vous avez compris comment procéder. Je vous recommande vraiment de vous entraîner à mettre le plus possible ce mécanisme en place pour en finir avec les chaînes mentales qui diffusent du négatif en permanence dans la tête et vous brancher désormais sur les ondes positives.

Et vous qu’est-ce que vous en pensez ?