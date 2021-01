VIDEO : comment concrétiser ses rêves ? Regardez !

Comment concrétiser ses rêves ? Faisons la différence entre le vouloir et la volonté. Regardez le conseil et les explications de Christine Deiss sophrologue à Tours.

Bonjour à tous ! Ça y est, vous avez présenté vos vœux à vos proches, à vos amis ? Vous avez peut-être aussi pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année ?

Comment concrétiser justement ses rêves ? C’est la thématique de la réflexion d’aujourd’hui mais qui est tout à fait valable pour tous les jours de l’année !

Vouloir changer, c’est positif, c’est toujours positif et c’est vrai que le passage d’une année à une autre s’y prête naturellement, symboliquement aussi, parce que c’est un petit peu comme une porte que l’on ferme sur le passé, pour ouvrir sur l’avenir… On remet en quelque sorte les compteurs à zéro pour se laisser aller aux espoirs les plus fous, et puis à tous les possibles.

Alors, pour concrétiser ses rêves il faut d’abord décider de ce que l’on veut, de l’objectif qu’on veut atteindre, du résultat qu’on veut obtenir. On va prendre un exemple : vous décidez cette année de vous épanouir dans vos relations personnelles, bref de rencontrer la personne avec laquelle vous allez passer votre vie. Voilà, ça c’est votre souhait !



Vous allez ensuite choisir la manière dont vous allez atteindre concrètement cet objectif. Et c’est là, où je vous invite à prendre conscience de la différence qu’il y a, entre le vouloir et la volonté.

Alors, le vouloir c’est ce que je veux. Je veux un résultat, en l’occurrence je veux rencontrer la personne qui partagera ma vie. Et quand « je veux », je mets toute mon énergie en œuvre pour avoir ce résultat. Et vous allez remarquer, qu’on est quand même plus dans un fonctionnement là, qui est mental. On va faire en sorte de s’inscrire sur un site de rencontres si on est toujours en confinement. Si on ne l’est plus, on peut par exemple s’inscrire dans un club de sport, ou dans une association où vous allez, où on va rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d’intérêt que nous, qui nous ressemblent.

Vous posez ainsi des actes concrets qui vont vous donner plus de chances d’atteindre l’objectif que vous escomptez. Ça, c’est le vouloir.

La volonté elle, c’est la faculté que l’on a, à se déterminer. Ici, on est plus dans une énergie du cœur qui va être mise au profit de l’intention que l’on a, en l’occurrence là, de rencontrer la personne qui va partager notre vie. Et cette intention-là, elle va avoir plus de poids que finalement la mise en œuvre. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire derrière ! Ça ne veut pas dire que je vais « ploup » attendre là, que le prince charmant arrive, sonne à ma porte …

Non, non ce n’est pas du tout ça ! Ça veut dire que je ne suis pas «tout-puissant», dans la concrétisation de mon rêve. Mon intention est sincère, elle est en totale cohérence avec mes aspirations profondes.

Je vais agir bien sûr pour obtenir ce que je j'aimerais, en m’inscrivant comme on l’a dit sur un site de rencontres ou aller, si j’ai la possibilité de le faire, dans une association ou un club, mais je reste aussi à l’écoute de ce que la vie peut me proposer

À tous moments, et bien je pense qu’il faut savoir rester ouvert à ce que la vie peut offrir, même si au premier abord, cela peut sembler totalement en inadéquation avec les priorités que l’on s’est données.

J’ai l’habitude de dire que chacun de nous est totalement en mesure d’avoir un plan A, un plan B, mais seule la vie peut proposer le plan C. Bien souvent d’ailleurs, vous avez dû remarquer, il arrive tout, sauf ce qu’on avait prévu !!!

Alors justement, dans l’exemple que nous nous sommes donné, que nous avons pris, la vie pourrait peut-être vous faire découvrir que la seule personne qui doit partager votre vie là, maintenant et bien c’est d’abord vous. Et certainement parce que plus tard, vous serez plus à même de rencontrer justement la personne avec laquelle vous resterez. Ou la vie va peut-être vous faire faire la connaissance d’une personne qui n’a absolument rien à voir avec vos représentations, mais qui va bouleverser totalement votre vie !

Donc pour concrétiser ses rêves, concrétiser ses rêves, il me semble fondamental et bien, de savoir déjà les définir sincèrement, avec le cœur, puis d'agir dans le sens souhaité, (bien sûr, il faut poser des actes), mais en laissant aussi la possibilité à la vie de vous surprendre !

Et vous, qu’est-ce que ça vous inspire ?