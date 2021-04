VIDEO : Comment ne pas tomber sous l’emprise de ces sauveurs qui sévissent ?

Ils sont persuadés qu'ils doivent nous aider, y compris quand on ne leurs a rien demandé. Ils agissent à notre place jusqu’à prendre le contrôle sur nous…Comment ne pas tomber sous l’emprise de ces sauveurs qui sévissent ? Regardez !

Je parle de ces personnes, qui sont atteintes du syndrome du sauveur. En fait, elles se construisent une image valorisante en se rendant indispensables pour mieux nous rendre dépendant d’elles !

Alors 1ère chose à faire : et bien vous allez repérer dans votre entourage déjà, les personnes qui se prennent trop souvent, justement, pour des sauveurs !

Comment les repérer ?

Par les phrases anodines et surtout répétitives qu’elles peuvent dire, du genre :

« Je me charge de tout, laisse-moi faire »

« Tu peux compter sur moi, je suis toujours là pour toi »

« Raconte-moi tes malheurs, tu peux tout me dire à moi… »

Quand vous avez repéré dans votre entourage ce type de personne, et bien soyez très très vigilant, car ces sauveurs ont besoin de victimes à sauver !!! Et ils ont tout intérêt à ce que vous dépendiez d’eux .

Pourquoi ?

Parce que cette dépendance, elle vient nourrir et flatter leur égo. Sans que vous vous en rendiez compte, ces personnes peuvent prendre le contrôle de votre vie. Au début on va se dire : « il ou elle, est sympa, toujours prêt (e) à m’aider… »

Or sous cette bienveillance se cache en réalité une tactique pour vous maintenir sous emprise ! Petit à petit vous ne ferez plus rien sans demander l’avis de votre sauveur, vous lui demanderez de remédier à toutes vos difficultés…

Petit à petit vous allez finalement, sans vous en rendre compte, remettre votre vie entre ses mains. Vous allez vous déresponsabiliser, devenir infantilisé, et perdre tout discernement, et surtout, vous allez perdre votre LIBERTE de penser et d’agir !!!

Donc pas de panique.

Dès que vous êtes conscient de ce qui se passe, mon conseil : SORTEZ le plus vite possible DE CETTE RELATION TOXIQUE

Mettez de la distance

Refusez gentiment toute aide, toute prise de contrôle

Alors, si j’insiste sur « gentiment », c’est que parfois, le sauveur quand il est éconduit, et bien il peut vite se transformer en persécuteur, parce qu’il n’obtient plus de vous cette reconnaissance qu’il estime mériter !!!

La posture du sauveur dans ce cas-là, entre dans le cadre, dans le registre de la manipulation !