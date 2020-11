VIDEO : comment reprendre les rênes de sa vie pour en finir avec la peur ?

Peur du virus, peur que nos proches l’attrapent, peur d’une crise financière, peur de perdre son travail, de devoir mettre la clé sous la porte… Il semble que la peur soit aux commandes de nos vies en ces temps de crise sanitaire ! Comment reprendre les commande de sa vie ? Regardez !

La peur nous alarme d’un danger et surtout elle nous signale que nous avons besoin d’être rassuré ou sécurisé ! 2 attitudes s’offrent à nous

Celle qui consiste à faire le choix d’attendre que cette sécurité vienne de l’extérieur (un vaccin, une protection de l’État par exemple…). Mais si vous comptez sur l’extérieur pour assurer votre sécurité, vous créez de vous-même une dépendance avec ceux qui vous disent pouvoir vous rassurer ou vous sécuriser. De plus, l’attente de cette sécurité vous maintient dans la vulnérabilité. Vous subissez la situation plutôt que la gérer.

Vous pouvez aussi faire le choix de trouver en vous les ressources pour essayer de vous sécuriser, vous-même, sans attente d’une action de l’extérieur pour le faire (j’ai la solution)

Et c’est à cela que je vous invite

Tout d’abord, n’oubliez pas que la peur empêche de penser et de réfléchir ! Donc vous avez intérêt à clarifier toutes les informations qui vous semblent opaques, floues ou de l’ordre de la rumeur…Ce qui n’est pas clair est anxiogène. A vous de croiser les infos, de « mener votre enquête », de vous faire votre propre opinion, de garder votre libre arbitre.

La peur peut vous sidérer, c’est-à-dire vous bloquer. Alors reprenez les rênes de votre vie et AGISSEZ pour vous sentir plus sécurisé !!! Pour certains ce sera d’arrêter de prendre les transports en commun trop anxiogènes et de privilégier la marche à pied. Pour d’autres ce sera de commencer à réfléchir comment prendre un nouveau départ professionnel tant le stress au travail est présent, ou encore stopper certaines relations devenues toxiques. Quelles actions allez-vous mettre en place pour vous sécuriser ?

"chouchoutez votre immunité !"

Enfin, pour amoindrir la peur de la COVID, chouchoutez votre immunité ! C’est selon moi, le premier geste barrière à avoir, pour soi ! Aidez votre corps à se défendre au mieux contre les menaces microbiennes ou virales.

Faites des cocktails de vitamines : la A, qu’on en trouve dans les carottes, le potiron ou encore les épinards…La vitamine C dans les fruits, les légumes. La vitamine E, présente dans les huiles végétales et qui agit contre les infections respiratoires. La vitamine D que l’on trouve dans les poissons gras

En résumé, si vous voulez sortir de la peur, reprenez les rênes de votre vie en main et ne pas laisser les autres utiliser la peur pour diriger votre vie à votre place.