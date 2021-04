VIDEO : Comment s'y prendre avec Monsieur ou Madame je sais tout ?

Ils sont certains de tout savoir sur tout, donnent leur avis à la moindre occasion sans qu’on les y invite ! Ils monopolisent la parole… Comment faire avec Monsieur ou Madame « je sais tout » ?

Le besoin d’attirer l’attention sur soi, est le moyen que Monsieur et Madame je sais tout ont trouvé pour lutter contre leur sentiment d’infériorité. Ils peuvent aussi avoir manqué d’attention de la part de leurs parents quand ils étaient enfants, ce qui les a poussés peut-être, à hausser le ton pour se faire entendre ou remarquer !

Alors OUI, oui vous en avez marre qu’il vous coupe ou qu’elle vous coupe la parole, n’écoute pas votre point de vue, et surtout, aie réponse à tout.

Mais ne les rejetez pas ! Restez dans la bienveillance à leur égard

Comment faire ?

Sur un sujet qui n’a pas d’importance, laissez-les endosser le rôle d’experts qu’ils prétendent avoir. Sur un sujet d’importance, et si de surcroît, vous êtes l’expert, laissez le « je sais tout » s’exprimer en premier. De toute façon, je pense qu’il l’aura déjà fait…, et puis vous allez argumenter vos réponses, en restant FACTUEL afin de ne pas donner au « je sais tout » l’impression de le moucher…

Dans la sphère personnelle (attention Maéva, je dis « professionnelle » alors que je devais dire « personnelle »…)

Je vous invite à essayer le plus possible de rassurer votre partenaire sur les qualités que vous aimez chez lui. Plus il ou elle aura confiance en soi par rapport à vous, moins le « je sais tout » aura besoin de chercher votre reconnaissance en se mettant en avant.

S’il vous coupe la parole, dites-lui que vous vous sentez blessé de son attitude. Vous devez vous AFFIRMER et maintenir à tout prix le dialogue. Il n’est pas le seul à savoir ou à donner son avis. Le vôtre compte aussi.

Pour maintenir une relation sereine,

Vous pouvez aussi aider « Monsieur ou Madame Je sais tout » à témoigner de l’intérêt pour son entourage. Et ça, en lui apprenant à poser des questions ouvertes. Des questions qui commencent par où, quand, comment ? C’est une bonne manière justement de lui faire éviter ce monologue et de l’amener vers le dialogue…

Enfin, le plus souvent possible, rappelez-lui qu’il n’y a aucune honte à ne pas savoir. Bien au contraire !