VIDEO : Comment s'y prendre avec une personne indécise ?

Comment faire avec une personne indécise ? L’aider à découvrir ce qui l’empêche de se positionner, insister sur ce qui se passerait, si elle ne décidait rien, sont déjà deux éléments de réponse. La suite en vidéo avec Christine Deiss sophrologue à Tours.

J’achète le bleu ou j’achète le rouge ? Cet été, vacances à la mer ou vacances à la montagne ? Et samedi soir : ciné ou pizza devant la télé ? Comment faire avec une personne indécise ?

Pour la personne indécise, ne rien décider (et donc ne rien faire ou ne rien réaliser), lui permet de garder l’illusion de pouvoir tout faire ou tout réussir ! Les indécis attendent que les autres décident pour eux, ce qui évite qu’ils assument eux-mêmes les conséquences de leur choix. En fait, ils évitent à tous prix de se sentir responsable. La peur d’échouer, la crainte de perdre quelque-chose, une situation ou une personne, en faisant un choix, maintiennent les indécis dans l’inaction. Faire un choix va être vécu inconsciemment, comme un renoncement à toutes les autres possibilités ! Prenons un exemple : si je choisis d’acheter le pull bleu. Et bien je vais renoncer au pull rouge et au pull vert qui auraient été aussi très parfaitement bien !

La deuxième chose à ne pas faire c’est lui reprocher son inaction.

Alors, comment aider une personne indécise ? Il y a d’abord 2 choses à ne surtout pas faire La première : lui donner des conseils. Car si vous commencez à décider à la place d’une personne indécise, vous serez tenu responsable des conséquences. La deuxième chose à ne pas faire c’est lui reprocher son inaction. Car vous ne ferez que renforcer l’image négative que la personne indécise a d’elle-même ! Ce que vous pouvez faire : Et bien d’abord, l’aider à découvrir ce qui l’empêche de se positionner. Aidez-la à imaginer tous les bienfaits de la décision qu’elle va prendre (ne serait-ce que la fierté de s'être décidée...) plutôt que de se concentrer sur ce qu’elle imagine perdre

Enfin, si la personne indécise est un adolescent, un jeune adulte ou même un enfant, proposez-lui de trouver dans ses connaissances, dans ses lectures, dans ses jeux vidéo ou ses films, une personne qui est un modèle de réussite ou de volonté. Et, à chaque indécision, suggérez à l'indécis d'imaginer la décision que prendrait son modèle de réussite dans cette situation !