VIDEO - Comment sortir d'une situation de blocage ?

Face à des situations de blocage, on est souvent comme la mouche qui tape contre le carreau sans cesse, pour essayer de sortir, pour trouver une issue. Et si on ne restait pas contre la vitre ? Si on volait en arrière, pour voir cette situation de blocage sous un angle différent ?

J’avais envie aujourd’hui de vous donner un petit conseil pour essayer de sortir d’une situation de blocage. On est malheureusement tous confrontés à des situations où on se tape la tête contre le mur…Sans cesse on est là, dans la même position, à essayer de passer sans se rendre vraiment compte que ce n’est pas là, l’issue !

Alors comment faire ?

Et bien plutôt que d’être comme cette mouche qui tape sans arrêt contre le carreau pour essayer de s’en sortir, pour essayer vainement de sortir de cette issue, je vous invite, moi, à essayer de voler en arrière. D’aller de l’autre côté, expérimenter ce qu’il y a. C’est-à-dire prendre cette situation de blocage d’un autre point de vue : ne pas rester contre le mur, ne pas rester contre la vitre, aller voir de l’autre côté ce qui s’y passe parce que très certainement, vous rencontrerez un autre moyen d’aborder la situation : une véritable ouverture pour sortir de ce blocage !

Voilà je voulais partager ça avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais j’aimerais bien savoir vous, qu’est-ce que ça vous inspire ?