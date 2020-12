VIDEO : comment vivre plus léger ? Regardez le conseil de Christine Deiss sophrologue à Tours

Vous en avez lourd sur les épaules ? Alors voici comment vous alléger de toutes ces tensions. Regardez le conseil de Christine Deiss sophrologue à Tours.

Est-ce que vous vous sentez lourd en ce moment ? Non pas pour les kilos que vous auriez pu prendre mais lourd, vous savez, du poids que vous pouvez porter, de toutes ces responsabilités, lourd d’ennuis peut-être aussi ou de morosité. Si c’est le cas, et bien restez puisque je vais vous montrer comment vous alléger de toute cette lourdeur !

La première chose qu’on va voir ensemble, c’est comment retirer tout ce poids que nos épaules peuvent porter symboliquement ou tout à fait physiquement. C’est souvent à ce niveau là que se ressent cette lourdeur. Donc en fait, on va faire un exercice qui va associer la respiration au mouvement des épaules et ça va nous apprendre, nous permettre, de nous alléger de toutes ces tensions. Je vous montre comment faire. Vous allez faire avec moi si vous voulez, c’est le moment !

Donc si vous en êtes d’accord, vous allez vous mettre debout, moi j’y suis…Vous allez avoir la tête vraiment dans l’alignement de la colonne vertébrale, voilà comme ça, vous allez avoir les jambes écartées de la largeur de votre bassin, les pieds bien à plat et puis vous allez inspirer profondément par le nez. Vous retenez votre respiration et maintenant vous allez faire ce mouvement des épaules : vous voyez, la tête rentre dans les épaules, les épaules montent et descendent, on tient, on tient, on fait comme ça sans respirer, et puis on souffle par la bouche. On relâche bien les épaules, voilà…Déjà on ressent, on ressent qu’on peut libérer nos épaules de tout ce poids qui se situe au niveau des trapèzes.

Voilà donc première chose : on se libère de tout ce poids. On peut d’ailleurs faire cet exercice à 3 reprises, pour bien ressentir effectivement cet allègement dans tout notre corps, mais surtout au niveau des épaules.

La deuxième chose que vous allez pouvoir faire maintenant c’est d’alléger la tête. Ce n’est pas tout : le corps OK mais souvent la lourdeur se retrouve aussi dans la tête. Donc vous allez fermer vos yeux si vous voulez bien et vous allez laisser venir dans votre tête l’image d’un « post it », d’une liste sur laquelle vous avez noté tout ce qu’il y a, à faire. Voilà. Vous allez vous concentrer sur cette liste, sur ce « post it » bien rempli, sans pour autant essayer de revoir ce qu’il y a à faire… Vous avez dans votre tête cette « to do list » bien remplie. Vous allez maintenant imaginer que chaque ligne de cette liste s’efface, s’efface l’une après l’autre, laissant place à un « post it » qui est totalement vierge. Il n’y a plus rien à faire. Imaginez ça, toujours en ayant les yeux fermés et ressentez combien cette technique allège tout votre mental.

Vous créez ainsi un véritable espace de liberté…Quand cela est fait, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et maintenant, vous êtes allégé, beaucoup plus léger, dans la tête et dans le corps ? Et bien écoutez…Vous savez, « la cerise sur le gâteau », c’est lorsque vous serez capable de passer toute une après-midi sans rien faire et de façon totalement futile ! Alors là, et bien vous aurez aussi appris, à vivre plus léger !

