VIDEO : dites stop à l'auto-sabotage ! Aidez votre cortex à reprendre le dessus

Dites stop à l'auto-sabotage ! Pour cela Christine Deiss sophrologue à Tours vous explique comment aider votre cortex à reprendre le dessus, à mettre fin aux pensées automatiques négatives. Regardez !

Avez-vous remarqué combien dans votre vie vous êtes doué pour l’auto sabotage ? Comment mettre fin à ces mécanismes automatiques qui se déclenchent, c’est ce qu’on va voir ensemble maintenant ! On va prendre un exemple, ce sera plus clair pour expliquer ça : alors lors d’une réunion vous présentez à vos collègues un dossier, et tout se passe bien.

A l’issue de cette réunion, et bien un de vos collègues justement vient vous voir, et puis vous fait une remarque et il vous dit : j’ai bien aimé ta présentation même si tu semblais, si tu avais l’air un petit peu nerveux… Quelles pensées automatiques vont se déclencher en vous à ce moment-là ? Allez, soyez, soyez honnête, là justement, spontanément, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ? La plupart du temps, ça va être des pensées du genre, « mince, ils ont tous vus que j’étais stressé, ou « ben voilà, ça y est je ne suis encore pas à la hauteur, ou encore « ça y est, c’est sûr je n’aurai pas la promotion que je souhaitais… Et bien ça y est, on y est là, on est dans l’auto sabotage !

Généralement, la plupart des pensées qu’on a à ce moment-là, elles sont négatives ! Que se passe-t-il de manière concrète dans notre tête à ce moment précis ? Et bien vous allez voir que ce sont vos 3 cerveaux qui entrent en conflit ! C’est un conflit cérébral intérieur. Le cerveau reptilien, qui est le cerveau du réflexe, et bien lui il va d’abord déformer la réalité. Est-ce que vous savez que 70 % des pensées qu’il produit sont totalement inadaptées à la réalité de la situation ! En plus, il maximise tout le côté négatif. Et alors, il rallie à sa cause, le cerveau limbique, qui lui est le siège de nos émotions. C’est à ce moment-là justement, précisément qu’apparaissent toutes ces idées, toutes ces pensées qui sont à la fois excessives et totalement inappropriées à la situation que vous vivez !

En effet, le cerveau de la raison, (le Cortex), a du mal à ce moment-là, à court-circuiter le travail de sabotage précisément de vos deux autres cerveaux. Pourtant c’est lui justement qui est le seul à pouvoir rétablir une analyse claire, une analyse réfléchie de la situation. Comment aider votre cerveau à STOPPER justement le travail des deux autres ? Et bien en remplaçant une pensée automatique qui se déclenche par une pensée que vous allez choisir CONSCIEMMENT ! On va reprendre l’exemple du début : votre collègue vient vous faire cette remarque, rappelez-vous : « j’ai trouvé ta prestation très bien même si tu avais l’air un petit peu nerveux… ».

Alors, d’abord, la première chose à faire, il faut que vous repériez là tout de suite, et bien cette pensée automatique qui va se déclencher chez vous. Vous la repérez, alors on va dire « je n’ai pas du tout été à la hauteur comme d’habitude… ». On va imaginer que c’est celle-là. Vous l’avez repérée et puis, et bien, vous allez maintenant la remplacer par une pensée alternative qui va vous permettre de RELATIVISER la situation que vous vivez. Cette pensée ça pourrait être : « J’ai une vraie expertise sur ce dossier, c’est ce qui compte ! » Relativiser va permettre à votre cerveau cortical, le cortex, de reprendre le dessus, de reprendre la main sur les deux autres cerveaux Avec de la pratique et bien vous allez pouvoir durablement mettre fin à ces mécanismes qui se déclenchent automatiquement ! Alors, essayez ! Et vous verrez que vos pensées automatiques ne prendront plus le dessus. Et vous qu’est-ce que ça vous inspire ?