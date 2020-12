VIDEO : et si on commençait à se respecter pour mieux se faire respecter ?

Dans cette vidéo, Christine Deiss sophrologue à Tours vous explique comment vous faire respecter. Apprendre à respecter sa lumière, apprendre à dire non, voici quelques conseils, "éclairés".

Ils ne me respectent pas ! On ne me respecte pas... Si vous avez ce ressenti, et bien la question est : « est-ce que ce sont les autres qui ne me respectent pas ? », « est-ce que c’est moi qui ne me respecte pas et qui autorise les autres à ne pas me respecter ? ». C’est peut-être plus ça non ? Si c’est le cas, comment apprendre à se respecter pour mieux se faire respecter des autres, c’est la thématique de la vidéo d’aujourd’hui.

La première chose à faire, c’est d’apprendre à respecter sa lumière. Respecter sa lumière, ça veut dire, respecter tous les talents, toutes les aptitudes, toutes les expériences, tous nos dons que nous avons. C’est assumer la personne que nous sommes, la belle personne que nous sommes, laissons la émerger ! Révéler, ça veut dire « mettre à la lumière », donc, quand on respecte sa lumière, on révèle au grand jour notre personnalité, sans peur du jugement des autres, sans peur de la critique des autres !

La deuxième chose à faire, c’est de l’assumer ! Assumer ce que vous pensez, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous aspirez ! On entend parfois certaines personnes qui disent de leur conjoint qu’il ou elle les éteint, qui disent de leurs collègues, qu’ils ou elles ne leur permettent pas d’être sur le devant de la scène. N’attendez rien des autres, malheureusement vous risquez souvent d’être déçus ! Il n’appartient qu’à VOUS et SEULEMENT A VOUS de maintenir allumée cette lueur en vous ! N’autorisez jamais les autres à vous éteindre, à éteindre ce qui brille en vous. N’ayez pas peur de briller. C'est de notre lumière dont nous avons peur, pas de nos zones d'ombre, comme disait Nelson Mandela.

Et puis enfin, je trouve important d’apprendre à OSER dire NON Vous avez un ou une amie qui souhaite vous voir mais vous n’en n’avez pas envie… Vous avez un conjoint avec lequel vous vivez une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas. Et bien osez dire NON. Alors, pas un NON de réaction, un NON formulé totalement en cohérence avec vous, un NON qui n’est autre qu’un OUI à vous, un OUI à soi. Un OUI à soi (assoit), c’est un OUI qui STABILISE, un OUI qui rend beaucoup plus fort ! Se respecter et bien c’est avoir confiance en soi, dans ses capacités, dans ses talents, dans ses aptitudes.

C’est avoir de l’estime pour soi, respecter sa valeur. Et c’est d’accepter sa singularité et celles des autres ! Enfin en vous respectant vous-même, vous allez donner aux autres la possibilité de VOUS respecter. Très clairement, en respectant votre propre lumière, et bien vous allez éclairer les autres ! Et vous qu’est-ce que ça vous inspire