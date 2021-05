VIDEO : êtes vous une victime du stashing qui s'ignore ?

Vous êtes en couple depuis plusieurs mois. Votre relation se déroule parfaitement bien sauf que vous ne connaissez ni les proches de votre partenaire, ni même les membres de sa famille. Alors attention, peut-être êtes-vous victime de stashing !

En anglais, littéralement Stash ça veut dire « caché », ca veut dire « planqué ».

Et dans un couple, le stashing consiste pour l’une des 2 personnes à agir auprès de ses connaissances, comme si elle était toujours célibataire.

En fait elle n’assume pas la relation qu’elle à, et ne présente jamais l’autre à son entourage. Nul ne connaît son existence ni même sur les réseaux sociaux.

Alors bien évidemment, on est dans un comportement de dissimulation qui persiste en fait, dans le temps !

Malheureusement, c’est cette persistance qui fait que le stashing fait de vrais dégâts

La personne qui est victime de stashing va se sentir dévalorisée « je ne suis pas assez bien pour être officialisé(e), elle peut perdre aussi confiance en elle. Et son estime de soi et va baisser « qu’est-ce que j’ai, je ne suis pas digne d'être reconnu(e) officiellement ».

Quant à la personne qui cache sa relation, peut-être, effectivement, qu’elle a une bonne raison. Par exemple, ne pas faire de mal à son ex partenaire de vie, ou protéger les enfants...

Mais quand cette pratique, là encore, s’installe sur le long terme, il s’agit bien d’un manque d’honnêteté vis-à-vis de l’autre partenaire, d’un manque de respect, et peut-être même de manipulation ?

Comment le savoir ?

Si vous pensez être victime de stashing, dites à votre partenaire que vous souffrez de plus en plus de cette situation récurrente. Il ou elle vous apportera peut-être des raisons valables pour cette mise à l’écart, et remédiera au problème ? En tous cas, c’est ce que je vous souhaite.

En revanche, si votre partenaire vous oppose toujours les mêmes arguments et qu’à chaque fois que vous évoquez votre mal-être, il vous accuse de chercher à mettre le conflit, alors vous pouvez craindre d’être manipulé.

Que faire ?

Partir !!! Partir car malheureusement, vous allez y laisser votre peau. À chaque fois que vous monterez au créneau pour dire que vous en avez marre de cette maltraitance, votre partenaire risque de se servir de votre coup de gueule pour précisément, vous prouver qu’il a raison de ne pas officialiser la relation !

Si ça c’est pas de la manipulation ???