VIDEO - Franck Mansuy, animateur bien-être : apprendre la respiration abdominale

Pour évacuer son stress, se détendre et écouter son corps, Franck Mansuy, animateur bien-être en entreprise, nous propose une petite séance de respiration abdominale.

Vous êtes confinés et un peu stressé ? Franck Mansuy, expert bien-être qui intervient régulièrement sur l'antenne de France Bleu Lorraine, vous donne quelques conseils pour vous relaxer.

Pourquoi la respiration abdominale ?

Dans notre société actuelle, nous avons tendance à respirer avec le haut du corps, avec la cage thoracique. Ceci va avoir pour effet de contracter tous nos muscles du haut du corps. Aujourd’hui, nous allons apprendre à détendre le diaphragme. Le diaphragme c’est le muscle de notre respiration qui délimite notre thorax et notre abdomen. Il est situé juste en dessous des poumons.

Comment respire-t-on avec le ventre ?

Vous allez inspirer par le nez, gonfler le ventre un peu comme si c’était un ballon de baudruche, comme si vous vouliez pousser votre nombril par le devant. Cela va aller pousser le diaphragme vers le bas, ce qui va avoir pour effet de faire un massage profond de votre ventre et de toutes vos viscères, donc une meilleure digestion. S vous le souhaitez, vous pouvez poser vos mains sur le ventre pour mieux sentir votre ventre se gonfler. Vous pouvez également aller noter les sensations dans votre corps. Le corps est un outil formidable qui nous parle. Et comme le dit un proverbe tibétain : « Si tu écoutes ton corps quand il parle tu n’auras pas à l’entendre quand il crie ».

Quand et combien de fois pratiquer la respiration abdominale ?

C’est une respiration très simple, basique que vous pouvez faire plusieurs fois par jour. Vous pouvez la faire assis, allongé, debout, avec les enfants, avec des personnes âgées. Tout le monde peut la faire. C’est très simple à faire et je vous invite vraiment à la faire régulièrement.

Pendant la durée du confinement je vous invite à venir nous rejoindre tous les mardis à 18H pour des séances de sophro-relaxation en ligne, les mercredis à 14h pour des séances « enfant et famille ».

Plus d’information sur le site www.sophro-relax-asso.frainsi que sur la chaine YouTube, sur le Facebook et Instagram. N’oubliez pas de cocher la petite case s’abonner et d’appuyer sur la petite cloche sur YouTube.