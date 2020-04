VIDEO - Franck Mansuy, animateur bien-être : comment lutter contre le stress du confinement ?

En ce moment nous sommes confinés, c’est une situation extrêmement stressante à laquelle nous devons nous adapter, comme nous l’explique Franck Mansuy, animateur bien-être en entreprise.

Franck Mansuy, animateur bien-être en entreprise et expert de France Bleu Lorraine, nous livre ses bons conseils pour gérer les émotions négatives générées par le confinement.

Le stress c’est quoi ?

Ce n’est pas une maladie. C’est une réaction normale d’adaptation de notre corps à une situation. Admettons, nous sommes en train de nous promener dans la forêt et nous tombons nez à nez face à cet animal. Quelle serait votre réaction ? Fuir ou vous battre. Et bien notre stress est là pour nous faire réagir.

Comment lutter contre le stress ?

Pour lutter contre le stress il est important d’apprendre à identifier les manifestations physiques. Est-ce que j’ai des insomnies, est-ce que je suis irritable ? Est-ce que j’ai des tensions, est-ce que j’ai des douleurs ? Ensuite, il faut apprendre à gérer ces manifestations physiques et en faire des alliées. Une fois identifiées, ces manifestations physiques deviennent des sonnettes d’alarme et nous pouvons agir dès leur apparition. Il est possible d’utiliser les outils de la sophrologie ou autre pour éliminer le stress ou le faire diminuer. Afin de faire baisser le taux de cortisol, l’hormone du stress, je vous invite à faire des exercices de respirations abdominales, de cohérence cardiaque ou la méthode de Jacobson déjà évoqués dans d’autres vidéos.

