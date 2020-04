VIDEO - Franck Mansuy, animateur bien-être : je manque de confiance en moi

Si vous manquez de confiance en vous, écoutez Franck Mansuy, animateur bien-être en entreprise, raconter l’histoire de la cuisine magique de Don Miguel Ruiz.

Franck Mansuy, animateur bien-être en entreprise et expert de France Bleu Lorraine, nous livre ses bons conseils pour gérer les émotions négatives générées par le confinement.

Qu’est-ce que la confiance en soi ?

C’est l’assurance et le courage, qui viennent de la conscience que j’ai de ma propre valeur. A ne pas confondre avec l’estime de soi, qui est basée sur ce que nous croyons de nous-même, c’est l’image que nous avons de nous-même. Les deux sont étroitement liées.

La cuisine magique de Don Miguel Ruiz*

Imaginions que vous possédiez une cuisine dernier cri, avec tous les éléments de cuisine, les robots, l’électroménager et toute la nourriture à disposition et à volonté. Un livreur de pizza vient sonner à votre porte et vous tend une pizza en vous disant : « Je te la donne si tu fais exactement ce que je te demande ». Quelle serait votre réaction ? Vous allez refuser bien évidemment. Peut-être que vous allez même inviter ce livreur de pizza à venir chez vous pour confectionner vos propres pizzas et les manger ensemble.

Imaginons maintenant la situation inverse. Cela fait trois semaines que vous n’avez pas mangé et votre cuisine est vide. Le même livreur de pizza vient chez vous et sonne à votre porte. Il vous tend la pizza et vous dit : « Je te la donne si tu fais exactement ce que je te demande ». Quelle sera votre réaction ? Votre instinct de survie va vous dire d’accepter cette pizza et donc de faire ce que cet homme vous demande. Et bien la confiance en soi est identique à cette cuisine. Si vous pensez ne pas avoir d’ingrédients dans votre cuisine et que vous mourrez de faim, vous accepterez n’importe quelles conditions pour subvenir à vos besoins. Sachez que nous avons toutes et tous une cuisine magique en nous. Il faut la trouver, en prendre conscience et la cultiver. Vous êtes toutes et tous formidables. Soyez-en convaincus.

*Don Miguel Ruiz est un auteur mexicain. Il a publié, entre autres, le best-seller mondial «Les Quatre Accords toltèques».

Pour en savoir plus

Pendant la durée du confinement je vous invite à venir nous rejoindre tous les mardis à 18H pour des séances de sophro-relaxation en ligne, les mercredis à 14h pour des séances « enfant et famille ». Plus d’information sur le site www.sophro-relax-asso.fr ainsi que sur la chaine YouTube, sur le Facebook et Instagram. N’oubliez pas de cocher la petite case s’abonner et d’appuyer sur la petite cloche sur YouTube.