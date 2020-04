VIDEO - Franck Mansuy, animateur bien-être : la cohérence cardiaque, vous connaissez ?

Pour gérer son stress, réguler son anxiété, Franck Mansuy, animateur bien-être en entreprise, nous propose un exercice de cohérence cardiaque. Prêt ? Alors respirez !

Vous êtes confinés et un peu stressé ? Franck Mansuy, expert bien-être qui intervient régulièrement sur l'antenne de France Bleu Lorraine, vous donne quelques conseils pour vous relaxer.

La cohérence cardiaque c’est quoi ?

C’est une technique de respiration qui va nous permettre de gérer votre stress, vos émotions, vos angoisses. Elle va avoir pour effet de ré-harmoniser le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique qui est le système nerveux autonome. Ceci va vous aider également à mieux digérer, à avoir un meilleur endormissement et à faire baisser l’hormone du stress qui est le cortisol.

La technique 365

Pour mettre en place cette cohérence cardiaque, nous allons effectuer des cycles de respiration de cinq secondes sur l’inspiration, cinq secondes sur l’expiration, donc six cycles par minute, pendant cinq minutes. Nous allons donc faire 3 fois par jour, 6 cycles par minutes pendant 5 minutes, d’où le 365. Nous allons le faire un petit peu ensemble pour que vous puissiez tester (voir vidéo)

Et pour continuer ?

Pendant la durée du confinement je vous invite à venir nous rejoindre tous les mardis à 18H pour des séances de sophro-relaxation en ligne, les mercredis à 14h pour des séances spéciales enfant et famille. Plus d’information sur le site www.sophro-relax-asso.fr ainsi que sur la chaine YouTube et sur le Facebook et Instagram. N’oubliez pas de cocher la petite case s’abonner et d’appuyer sur la petite cloche sur YouTube.