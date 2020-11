VIDEO : ils remontent le moral des troupes, découvrez comment ils s'y prennent

Jean et Thérèse des optimistes infatigables se sont donnés pour mission de remonter le moral des troupes. Découvrez comment ils s'y prennent.

Il y a quelques jours une amie m’a appelé et m’a parlé de ses parents, qui sont âgés et qui vivent à côté d’Orléans et que je trouve absolument extraordinaires. Extraordinaires pour ce qu’ils font pour les autres. Ils se sont assignés une mission, c’est d’ailleurs comme ça qu’ils le disent, et cette mission c’est de remonter le moral des troupes !!!! Et vu que le moral des français en ce moment est plutôt en berne, et bien je me suis dit, que cette initiative formidable qu’ils ont, méritait plus que jamais, d’être partagée avec vous !

transformer tous les petits riens de la vie

Jean et Thérèse, ce sont leurs noms, ont un optimisme chevillé au corps, au cœur d’ailleurs, on pourrait plutôt dire…, et ils font le choix, en conscience, de relayer autour d’eux cette bonne humeur qu’ils ont. Tous les jours, ils appellent une personne de leur entourage, une amie, un ami, et ça peut être tout simplement parler d’un souvenir, d’un moment qu’ils ont passé ensemble il y a quelques mois, rire d’une anecdote… Bref, par leur optimisme et gaîté naturels, Jean et Thérèse s’appliquent simplement, à transformer tous les petits riens de la vie de ces personnes, en grands moments de joie !

ils font en sorte que ce bonheur soit contagieux !

Et c’est ça que je trouve fabuleux ! Là où d’autres personnes garderaient jalousement ce bonheur pour eux, et bien Thérèse et Jean ils le diffusent, ils le transmettent, ils font en sorte que ce bonheur soit contagieux ! Un petit pied de nez au virus ? Quand ils appellent une personne, ce n’est pas pour parler d’eux, ce n’est pas pour essayer de trouver une écoute (ce que nous faisons d’ailleurs inconsciemment le plus souvent)…Posez-vous la question d’ailleurs ? Quand vous appelez une personne, est-ce que, derrière l’attention que vous lui portez, ne se cache pas cette envie plutôt de parler de vous ?

Pour Jean et pour Thérèse, leur appel n’a qu’un objectif : s’assurer que le moral de leur entourage est au beau fixe. Et si ce n’est pas le cas, ils vont faire partir les nuages et ramener le soleil !

Vous ne trouvez pas ça merveilleux ? Est-ce que cela ne vous donne pas envie de vous engager comme eux dans cette « aventure, pleine de sens » ? Alors, on connaît les capitaines de soirée, ces personnes qui restent sobres pour pouvoir ramener leurs amis, après une soirée à bon port !

Ça vous donne pas envie, vous, de prendre l’engagement d’être des veilleurs de bonne humeur, afin de maintenir le moral de vos proches au top ! Alors, est-ce que vous êtes prêts à partager vos vannes, vos histoires drôles avec vos voisins, à faire rire tout le monde ? A toucher davantage les personnes de votre entourage par votre joie de vivre ? A partager votre capacité d’émerveillement avec vos proches, à être plus attentif à diffuser du bon, autour de vous sans crainte que ce bon, vous en ayez moins ?

Cette idée, est-ce qu’elle vous tente ? Qu’est-ce qu’elle vous inspire ?