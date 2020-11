VIDEO : lâcher-prise, c’est s’ouvrir à tous les possibles

Si vous faites partie de celles et ceux qui ont du mal à lâcher prise, qui ont tendance à vouloir tout contrôler, et qui s’épuisent à lutter contre certaines situations, cette vidéo est pour vous !

On va découvrir ensemble tout l’intérêt de lâcher prise et surtout, surtout comment y arriver ! Décider consciemment de ne pas s’impliquer ou de laisser faire dans certaines situations, permet de les vivre plus confortablement !

lâcher prise est agréable...

Ça c’est le premier avantage du lâché prise

Je vous imagine déjà penser : « facile à dire, pas facile à faire » ! Et bien, Je vous propose une petite expérience, là, ensemble, en direct pour découvrir combien cette posture de lâcher prise est agréable...

Penser à une situation perso ou pro dans laquelle vous vous acharnez... dans laquelle vous vous épuisez à tenir…

Maintenant que vous avez cette situation en tête, je vous propose d’inspirer, de retenir votre respiration, et là, vous contractez tout votre corps comme si vous vouliez maîtriser, tenir cette situation...

Voilà, vous tenez, vous tenez, sans respirer, tout contracté et puis maintenant vous décidez de lâcher et vous soufflez par la bouche en laissant partir toutes vos tensions, aller, soufflez, laisser faire...lâcher prise !

C’est agréable n’est-ce pas ? Et bien c’est exactement ce ressenti que vous aurez lorsque vous vous autoriserez à lâcher votre contrôle !

Laisser la vie suivre son cours

Quand on laisse faire, quand on s’autorise à lâcher prise, nous n’avons aucune tension, aucune crispation dans le corps, ni dans la tête…et nous nous sentons plus serein

L’autre avantage du lâcher prise, c’est de laisser la vie suivre son cours et amener une solution. NOUS avons le plan A, le plan B …Et la vie, a le plan C ! Etes-vous prêt à ne pas intervenir et à laisser une place au cours des événements ?Quand nous ne voulons pas « laisser tomber » une situation (même si elle est compliquée pour nous et difficile à gérer), c’est souvent parce que nous préférons inconsciemment la maintenir par peur du changement ou de l’après !!!

Dans ma main gauche, il y a une situation sur laquelle j’essaie de garder le contrôle même si elle ne me convient pas

L’idée même de « laisser tomber », de lâcher prise, m’est impensable.

Pourquoi ? Parce que lâcher prise, vu sous cet angle, correspond à perdre quelque-chose, quelqu’un ou une situation qu’au moins je connais, même si elle ne me convient pas. Dans ma main droite il y a une situation que je me force à maintenir même si elle ne me convient pas. L’idée de « laisser tomber », m’est impensable pour les raisons que nous venons de voir.

Cependant si je lâche prise en retournant ma main, et en ouvrant mes doigts, non seulement je ne « laisse pas tomber » mais en plus, je m’autorise à recevoir tout ce que la vie peut m’apporter. Permettre à la vie de nous offrir des solutions sans que nous ayons à « laisser tomber », est le deuxième avantage du lâcher prise !

Lâcher prise, ce n’est pas perdre quelque chose. Lâcher prise, c’est s’ouvrir à tous les possibles que la vie peut apporter ! Voir le "lâcher prise" sous cet angle est plutôt intéressant non ? Et vous, qu’est-ce que ça vous inspire ?