VIDEO : pour faire baisser la tension familiale, baissez la voix, tout simplement

Des tensions dans les relations familiales ? Le contexte du moment favorise les tensions au sein de la famille, c'est un fait. Comment faire baisser ce niveau de tension, Christine Deiss sophrologue à Tours vous explique.

En ce moment beaucoup de familles vivent H24 ensemble et vivent des tensions qui sont finalement inhérentes à cette vie sous le même toit. Plus que jamais les parents ont un rôle à jouer extrêmement important pour ramener une harmonie familiale au TOP !

Et ça tombe bien car, ils ont un outil formidable en leur possession, et cet outil c’est leur voix ! Alors si vous êtes dans ce cas, cette vidéo elle est pour vous parce que je vais vous proposer de découvrir ou de redécouvrir comment utiliser à bon escient le volume de votre voix, pour ramener de la sérénité dans les situations familiales un petit peu tendues.

On va prendre le cas, d’une dispute entre vos enfants. Cette dispute est en train de prendre de l’ampleur et elle va nécessiter votre intervention. Qu’est-ce-que vous allez faire ? La plupart du temps, vous allez avoir le réflexe d’imposer votre autorité, c’est bien normal. Et pour le faire, vous allez spontanément hausser le volume et le ton de votre voix ! Pourtant ce n’est pas parce vous allez hausser le volume de votre voix que vos enfants vont vous écouter ! Hausser le ton et le volume de sa voix c’est un mode de communication un peu agressif, qui en l’occurrence va plutôt avoir tendance à créer de la surenchère plutôt que de ramener de la paix, de la sérénité, du calme auprès de vos enfants !

Alors comment faire ? Vous m’avez suivie ? Et bien OUI, tout simplement la réponse est : baisser la voix ! Car baisser la voix a plusieurs avantages, très utiles. Le premier avantage, c’est que lorsque vous baissez la voix alors que vos enfants sont en train de se disputer et qu’ils ont plutôt l’habitude que vous haussiez le ton, ça va les surprendre et cet effet de surprise va avoir pour conséquence de stopper la dispute.

Le deuxième avantage, c’est que vous allez aussi forcer vos enfants à « dresser l’oreille» puisque vous parlez tout bas, à être attentifs à ce que vous leur dites. Le 3ème avantage est qu’en baissant le volume de votre voix, vous allez éviter la montée en puissance de la dispute, vous allez ramener un climat plus apaisé, tout en donnant du poids à vos arguments, Et enfin, le dernier avantage qui n’est pas des moindres ! Vous montrez l'exemple !

Alors vous essayez ? En baissant le ton de votre voix dans vos discussions, dans vos situations familiales, vous allez observer ce qui se passe…Et probablement vous allez être surpris de voir combien cet exercice vous sera bénéfique à vous ! Et vous, qu’est-ce que ça vous inspire ?