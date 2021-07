VIDEO - Randonnées au Pays Basque : le balisage et la signalétique expliqués

Chaque année apporte son lot d'accidents en montagne. Cet été, France Bleu Pays Basque donne la parole à des professionnels pour vous permettre de randonner en sécurité et dans le respect de tous les usagers. Aujourd'hui, on s'intéresse au balisage et à la réglementation.

Les montagnes basques attirent chaque été des milliers d'usagers, certains novices, d'autres non mais pas toujours au courant des règles à respecter. Il n'est pas rare de retrouver des randonneurs égarés, partis sur des chemins de traverse, ou pas tout à fait sûrs d'être sur le bon chemin. Il n'est pas rare non plus d'observer des comportements en décalage avec la réglementation qui agacent les autres usagers, notamment les bergers et agriculteurs. Des tracas évitables avec une meilleurs connaissance des usages.

Balisage, signalétique et respect de la propriété privée

Pour se retrouver en montagne, il suffit de suivre le chemin. Et comme les choses sont bien faites, des professionnels ou simplement des passionnés réalisent régulièrement un balisage des sentiers avec un code couleur. Les collectivités apposent également des panneaux ou des jalons directionnels pastoraux aux intersections. Il est aussi important de savoir que, même en montagne, les sentiers ouverts au public traversent des propriétés privées et qu'il est impératif de les respecter.

Nicolas Bernos, président du syndicat Mendi Lagunak et guide de moyenne montagne, réalise le tracé de chemins de randonnée pour le compte de la communauté d'agglomération pays basque. Il nous explique comment fonctionne la signalétique.

En résumé, les règles à connaître sont :