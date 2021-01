VIDEO : savoir écouter l'autre ça s'apprend. Regardez et....écoutez !

Comment savoir vraiment écouter l'autre, avec intérêt, respect et bienveillance ? Regardez et surtout écoutez les bons conseils de Christine Deiss sophrologue à Tours.

Dans de nombreuses situations que nous vivons aujourd’hui, nous pouvons nous ressentir impuissants pour aider les autres. Si on redécouvrait le pouvoir de l’écoute et bien je pense que ce serait un bon moyen, déjà, d’aider beaucoup. Comment apprendre à écouter l’autre, mais vraiment, Christine Deiss vous explique.

« on se pose », « on donne de son temps »

L’écoute, d’abord, c’est un vrai témoignage de notre respect, du respect que l’on va témoigner à la personne que l’on écoute. Pour ça, il faut d’abord avoir envie de donner de son temps, vraiment de son temps. Écouter ce n’est pas le faire entre deux choses. C’est « on se pose », « on donne de son temps », et on écoute vraiment la personne qui nous parle. C’est aussi ouvrir ses oreilles. Ça peut paraître un petit peu ridicule de dire ça mais oui, c’est de se servir réellement de son sens de l’ouïe. On a une bouche pour parler mais on a deux oreilles pour écouter, pour écouter deux fois plus. Et puis il faut être prêt à entendre sans jugement ce que l’autre va nous dire. Sans jugement, c’est-à-dire qu’on reste dans l’écoute, on ne va pas intervenir pour donner son avis.

En fait l’écoute bienveillante, c’est une vraie, vraie posture à adopter. Alors déjà il faut avoir une attitude physique de disponibilité. C’est-à-dire se poser, avoir les épaules ouvertes, le regard vraiment porté vers la personne, être dans cette attitude d’ouverture, pas les bras croisés, vous voyez… C’est montrer aussi des signes d’intérêt avec des mouvements de tête et puis surtout le regard vraiment porté vers la personne. Et comme je le disais juste avant, il faut aussi laisser la personne s’exprimer sans l’interrompre. C’est difficile parce que souvent on pense, on mélange, écoute et dialogue ou échange. Non, écouter c’est laisser l’autre aller jusqu’au bout de ce qu’il a à nous dire.

"dans un échange habituel ou standard, quand l’autre a quelque chose à vous dire, en fait, il n’en dira réellement que 70%."

En fait l’écoute n’est pas un moyen pour nous, de reprendre la parole pour parler de nous. Parce que bien souvent c’est un petit peu ça. L’autre va s’exprimer et puis tout de suite, on va dire « à mais moi aussi je… ». En fait, je reprends le pouvoir. Dans l’écoute, on laisse à l’autre le pouvoir justement de s’exprimer et c’est ça aussi le respect. Et puis l’écoute, ça ne veut pas dire qu’on va valider ce que l’autre dit. Ça ne veut pas dire qu’on est d’accord. Le fait de l’écouter, ne veut pas dire qu’on est d’accord avec la personne. Écouter, c’est juste permettre à l’autre de s’exprimer, lui donner en tous cas, ce respect-là. Enfin je dirais, ou je rappellerais, que dans un échange habituel ou standard, quand l’autre a quelque chose à vous dire, en fait, il n’en dira réellement que 70%. Et puis vous, et bien vous n’allez l’écouter qu’à 50 % et vous n’allez retenir de ce que l’autre vous dit, que 20 %. Donc je pense que le moindre soutien qu’on peut avoir avec l’autre, pour l’autre, c’est de l’écouter vraiment et de ne pas retenir que 20 % de ce qu’il vous dit. Voilà j’avais envie d’échanger de ça avec vous aujourd’hui. Mais vous qu’est-ce que vous en pensez, qu’est-ce que ça vous inspire