VIDEO - Sophie Pilcer, sexologue : opération séduction en temps de confinement

«Tu t’laisses aller» chantait Charles Aznavour bien avant le confinement. C’est une rengaine on ne peut plus d’actualité, et contre laquelle il faut lutter, comme nous l’explique Sophie Pilcer sexologue à Nancy et à Reims.

Sophie Pilcer, sexologue à Nancy et à Reims, intervient régulièrement en tant qu'expert sur l'antenne de France Bleu Sud Lorraine. Elle nous donne quelques conseils pour préserver son couple en cette période de confinement, où l'on va passer 24h sur 24h ensemble. Pas évident !

Pourquoi ce relâchement pendant le confinement ?

Pas facile d’être dans la séduction pendant le confinement. Avant vous vous habilliez, vous maquilliez, vous vous faisiez beau/belle pour sortir, pour aller travailler. En rentrant à la maison vous aviez peut-être pris l’habitude de vous déshabiller, de mettre votre jogging, votre tenue confortable et douillette. Alors là, certains vont se dire «mais à quoi bon se préparer, à quoi bon se faire beau, se faire belle, puisque de toutes façons on est en permanence à la maison et on ne voit personne».

Comment y remédier ?

Je vais vous proposer un exercice : une fois par semaine faites-vous beau, faites-vous belle, juste pour lui, juste pour elle, en vous rappelant comment vous faisiez au début de la rencontre. Je crois que, plus que jamais, il faut rechercher ce qu’on appelle le mythe fondateur de la rencontre amoureuse. Il y a eu un temps dans votre couple, bien qu’il y ait eu des choses difficiles tout au long, où quand vous vous rencontriez, vous faisiez tout pour être dans la séduction. Vous aviez une énergie, une posture, un regard, jamais vous ne vous seriez rencontré dans votre affreux jogging.

Alors je ne vous dis pas de vous mettre dans une tenue sexy tous les soirs, mais une fois par semaine prenez un rendez-vous, un seul rendez-vous, comme si c’était la première fois, comme si vous ne vous connaissiez pas, comme si vous alliez vous rencontrer. Oui je sais, c’est «comme si», mais c’est avec des «comme si» qu’on va réussir à construire quelque chose de différent.

Et peut-être qu’après ce confinement vous allez stopper ce laisser-aller, ce lâcher, avec l’autre et reprendre une posture de séduction et d’énergie avec celui ou celle que vous aimez.