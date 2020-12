VIH : malgré le confinement, il faut se faire dépister

Malgré le confinement, les dépistages des IST sont toujours accessibles à l'hôpital du Mans. Avec un protocole sanitaire et uniquement sur rendez-vous, mais les professionnels de santé rappellent qu'il est important de venir se faire dépister. "Après le premier confinement nous avons remarqué une hausse des infections sexuellement transmissibles comme la Chlamydia" explique le docteur Hikombo Hitoto.

Face à ce constat et dans l'espoir que ce deuxième confinement n'apportera pas le même constat, il rappelle : "dès que l'on a un comportement à risque, il faut venir _se faire dépister_. Un comportement à risque c'est un rapport sexuelle avec une personne dont on ne connait pas le statut - sérologique -".

Pour permettre au plus grand nombre de venir, les plages de permanence ont été multipliées à l'hôpital et les résultats sont désormais donnés par téléphone : "c'est quelque chose que nous avions toujours refusé, mais la covid-19 nous a obligés à changer de doctrine. Et ça se passe très bien." affirme Hikombo Hitoto. Les patients choisissent ensuite s'ils souhaitent recevoir leurs résultats par courrier ou s'ils préfèrent venir les chercher à l'hôpital : "le protocole n'est en revanche pas le même lorsqu'il s'agit d'un VIH, l'annonce se fait toujours à l'hôpital" précise l'infectiologue.