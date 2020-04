Violences faites aux femmes : « App-Elles® », une appli pour sauver des vies

Diariata N'Diaye, artiste slameuse de 37 ans est la créatrice de l'application App-Elles®, primée en 2019 au CES de Las Vegas. Elle s'engage tôt dans le combat pour les droits des femmes avec pour armes l'écriture et le micro. Elle monte une premier groupe de rap féminin à l'âge de 15 ans, puis un spectacle "Mots pour maux" en 2009, avec le musicien Patrick Dethorey, autour de la question des violences faites aux femmes.

Elle-même victime et témoin de violences, l'artiste joue son spectacle sans relâche partout en France, dans des établissements scolaires et des associations. Elle y recueille de trop nombreux témoignages et confidences qui la conduisent à créer dans un premier temps resonantes.fr un site d’information, puis l’application App-Elles®.

Diariata N'Diaye, fondatrice de l'association Resonantes et créatrice de l'appli App-Elles® - Catherine Cabrol

App-Elles®, une application pour ne plus être seul.e.s face à la violence

C’est très compliqué d’être témoin de violences, on aimerait aider, mais bien souvent on ne sait pas comment s’y prendre – Diariata N’Diaye.

L’application mobile App-Elles® s’appuie sur l’entourage de la victime. Une fois téléchargée gratuitement sur son smartphone, l’utilisatrice définit trois personnes de confiance. En cas de danger, une fonction cachée et discrète permet de déclencher simultanément une alerte sur le téléphone des proches et un enregistrement.

Alertés et informés de la situation grâce à l’enregistrement, les proches peuvent ainsi organiser les secours à la place de la victime. Par la suite, les enregistrements audios sont mis à disposition et pourront être utilisés dans le cadre d’un dépôt de plainte.

L’application permet aussi d’appeler directement les secours, d’entrer en contact avec les associations d’accompagnement proches de chez soi. Il est également possible de s’informer sur les violences et d’échanger avec des policiers et gendarmes formés ou des professionnels de l’accompagnement.

App-Elles® est téléchargeable gratuitement depuis les plateformes de téléchargement :