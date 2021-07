Le Domaine de Pascal Marthouret à Charnas

La Drôme Ardèche pays de vignobles,

... personne ne peut en douter … de même on sait que par le biais des vignes et des bonnes bouteilles, on peut faire de belles rencontres … celle de Pascal Marthouret à suivre

On prend la route, la route des vins avec les petits et jolis domaines de notre région … étape ardéchoise, à la limite avec la Loire, à Charnas

En effet, on est vraiment limitrophe et tout au bout de la route en cul de sac, au milieu des champs et des cigales, le Domaine de Pascal Marthouret sur la route des coins, ça ne s’invente pas ;)

Le vignoble de Pascal est conduit en agriculture raisonnée : travail du sol, limitation des intrants ...

AOC Condrieu, AOC Saint-Joseph, vins de pays de Marsanne, Chardonnay, Viognier et Syrah … pour trouver le domaine, c’est à Charnas dans l’extrême nord de notre Ardèche, tout au bout de la route des coins ;)