Vive les poils

À quoi servent les poils ? Les hommes sont-ils plus poilus que les femmes ? Pourquoi s'épile-t-on ? On répond à vos questions sur les poils.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec et son invitée du jour reviennent sur ce rapport compliqué qu'on entretient avec notre pilosité. Emmanuelle Julien est journaliste spécialiste des questions de sexualité et de genre. Elle nous dit tout sur le poil, cet ennemi qui nous veut du bien.

De mauvais poils ?

"Si le poil a mauvaise réputation, c'est qu'il est placé au mauvais endroit" résume Emmanuelle Julien avant de poursuivre "on trouve les poils à proximité des orifices ou des endroit où ça transpire, ils sont donc associés à la saleté".

Pourtant, le poil en lui-même n'est pas sale. C'est son voisinage qui fait qu'il se salit vite.

Le poil a de nombreuses utilités. En retenant la sueur, il contribue à refroidir le corps. Il protège également contre les frottements et donc les irritations. Sur les bras et les jambes, il peut servir de protection (légère) contre les agressions extérieures.

Enfin, il traduit nos émotions : c'est la fameuse chair de poule.

L'injonction à l'épilation

À la question "est-ce-que vous vous épilez par choix ?", la majorité des femmes répond que c'est effectivement un choix personnel. Mais Emmanuelle Julien fait un tout autre constat :

Quand toute une partie de la population fait le même choix au même moment, c'est en fait une injonction de la société.

"L'épilation féminine, c'est du temps, de l'argent et de la douleur qu'on s'impose sur toute une vie" rappelle Emmanuelle Julien.

Le poil apparaît quand on devient mature sexuellement. Culturellement dans nos sociétés, la sexualité féminine est quelque chose qui fait peur, qu'il faut contrôler. Le fait de faire disparaître des poils qu'ils soient situés aux jambes, aux aisselles ou au pubis est une manière pour la société de reprendre le contrôle sur la sexualité des femmes.

Comme l'indique Emmanuelle Julien :

L'épilation fait partie de cette idée de domestication du sexe féminin

L'épilation masculine

Le poil est considéré comme un signe de virilité, de testostérone. Pourtant, les torses velus ne sont plus aussi à la mode qu'ils ont pu l'être dans la passé. Les barbes sont dans l'ère du temps mais l'épilation, même partielle, concerne de plus en plus d'hommes. C'est d'ailleurs un retour à une mode antique.

Les combattants de l'antiquité s'épilait, en particulier à Rome. Les gladiateurs étaient glabres et les modèles de beauté des antiques sociétés grecques ne sont pas plus velues. Il suffit d'admirer quelques statues pour s'en rendre compte.