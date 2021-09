Vivez avec France Bleu Béarn-Bigorre le Salon du Bien-être à Tarbes les 25 et 26 septembre 2021

A l'occasion de la 5ème édition du Salon du Bien-être, venez nous rendre visite sur le stand de France Bleu Béarn-Bigorre durant toute la journée et vivez en direct les émissions du samedi 25 et du dimanche 26 septembre de 10h à 12h aux côtés d'Eric Bentahar.

La thématique principale sera la psychologie positive pour le Salon du Bien-être ce week-end, des 25 et 26 septembre 2021 au Parc des Expositions de Tarbes. Vous y découvrirez plus d’une soixantaine d’exposants sur l’alimentation, l’activité physique et sport santé, l’art, la beauté et l’esthétique, le développement personnel, l’environnement et l’habitat. Un espace librairie sera également au rendez-vous ainsi que plusieurs ateliers et conférences qui donneront la parole à des professionnels du département et de la région.

Quelques exemples de conférenciers présents au salon : Natacha Calestrémé (conférencière - Auteur - Journaliste), Fabien Olicard (auteur - vidéaste), Cédric Porcaro (hypnose et libération psycho-corporelle, accompagnement du choc émotionnel et du traumatisme -hypnose et intégration neuro-émotionnelle), Sylviane Noailles, (medium - Numérologie Karmique Sacrée).

Site officiel du Salon du Bien-être

Page Facebook du Salon du Bien-être

le programme

Infos pratiques et sanitaires - Tarifs - Horaires