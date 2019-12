Vivez la magie de Noël à Chambord

Depuis début décembre et jusqu'au 5 janvier 2020, le château de Chambord vous propose un Noël féérique. Venez découvrir des illuminations, décorations et animations à couper le souffle !

Chambord, France

Un Noël Renaissance à Chambord ! Jusqu'au 5 janvier le Domaine national de Chambord propose des illuminations et décorations aux couleurs de la Renaissance italienne, à l'occasion des 500 ans de sa construction. Il y a de très nombreuses animations à découvrir, seul, en famille ou entre amis.

Mon beau sapin à Chambord - Lydie Lahaix

Parmi les nouveautés : une exposition et un concours de sapins de Noël, le public est invité à voter pour le plus beau sapin. D'autres surprises vous attendent comme des lectures de contes, des jeux traditionnels en bois, une déambulation de personnages en costumes, ou encore une initiation aux danses de la Renaissance et à la poésie. Des visites ludiques sont proposées, des ateliers créatifs, sans oublier une rencontre avec le Père Noël, évidemment.

1 million en 2019

Le château de Chambord conclut ainsi une année 2019 exceptionnelle. Dans le cadre des festivités liées aux 500 ans de la Renaissance, il aura accueilli 1 million de visiteurs. C'est un chiffre qu'il n'avait jamais atteint jusque là. Record battu donc pour le plus célèbre de nos châteaux de la Loire.

Noël 2019 à Chambord au coin de la cheminée - Lydie Lahaix

"Noël à Chambord", les animations se déroulent jusqu'au 5 janvier 2020. Ouverture du château de 9h à 17h, mais attention il sera fermé le 25 décembre également le 1er janvier. Le programme complet est à retrouver sur www.chambord.org.