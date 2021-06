Vivre et accompagner les troubles psychiques : "Ça a été un véritable cauchemar"

Les maladies psychiques peuvent être difficiles à vivre au quotidien pour les malades, mais aussi pour ceux qui les entourent. Une auditrice de France Bleu raconte son quotidien difficile entre auto-stigmatisation et perte de force. Elle dénonce le manque d'accompagnement et d'aide.

Dans l'émission C'est déjà demain, Églantine Éméyé s'intéresse aux jeunes qui grandissent avec un proche en difficulté psychique. Une auditrice de France Bleu témoigne de son histoire familiale dans laquelle deux des quatre enfants étaient touchés par des troubles psychiques. Elle raconte une vie éprouvante pour les malades comme pour l'entourage.

Sibylle a 32 ans lorsque que son frère est diagnostiqué bipolaire. Elle ne se doute alors pas des moments difficiles à venir pour l'ensemble de sa famille : "Ça a été un véritable cauchemar."

Tout d'abord, parce que c'est un trouble qui s'installe dans le temps et qu'il est difficile de le gérer au quotidien. Le frère de Sibylle a été "soigné pendant des années avec du lithium et pas mal de neuroleptiques". Après un "surdosage au lithium", il a été hospitalisé en soins intensifs, mais n'a pas été sauvé. Il est décédé récemment.

Au fil du temps, la famille s'étiole complètement. Elle n'a plus de ressources afin de faire face. Les parents vieillissent, les frères et sœurs font leur vie. On aimerait pouvoir faire plus, mais on n'en a pas la force.