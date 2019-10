Votez pour le GR® 52, dans le Mercantour, en compétition pour le GR® préféré des Français

La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la saison 3 du GR® préféré des Français. Parmi les 8 GR® en compétition pour cette nouvelle édition, découvrez le GR® 21 dans le Mercantour et votez pour lui.

Lorsqu’on termine son itinérance sur la Grande Traversée des Alpes, le GR® 52 dans les Alpes-Maritimes représente la voie royale pour rejoindre la Méditerranée ! La raison est simple, il traverse le Parc national du Mercantour qui est sans doute l'un des plus sauvages de France et des plus variés sur le plan des paysages. Adossé à la frontière du Piémont italien, il abrite la vallée des Merveilles ainsi que de nombreuses vallées secrètes, que le randonneur prend plaisir à découvrir au fil de sa marche.

Au cœur de cette vallée, Roxanne Laval vous fait découvrir, pour Mon GR® préféré, le GR® 52 entre Le Boréon et Menton, une portion de l'itinéraire candidat au titre de « GR® préféré des Français » en 2020.

Voter pour le GR® 52

En savoir plus sur le GR® 52