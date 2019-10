Votez pour le GR® de Pays Tour du Morvan dans la Nièvre, en compétition pour le GR® préféré des Français

La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la saison 3 du GR® préféré des Français. Parmi les 8 GR® en compétition pour cette nouvelle édition, découvrez le GR® de Pays Tour du Morvan dans la Nièvre et et votez pour lui.

Inspirez ... expirez ... et préparez-vous à prendre un grand bol d'air pur ! Le Morvan, montagne bourguignonne aux sols granitiques, incursion du massif central en pays calcaire, ne se livre totalement qu'au randonneur. Ici, le temps semble ralenti et les senteurs venues des forêts verdoyantes vous ensorcellent. Cet univers mystérieux, cumulé à une Histoire riche et profondément encrée, fait du GR® de Pays Tour du Morvan un itinéraire complet.

Du lac des Settons jusqu'à l'oppidum de Bibracte, lieu où Vercingétorix fut proclamé chef de la coalition gauloise en 52 avant J.C., Roxanne Laval vous emmène à la découverte de cette Bourgogne et ses grands lacs. Prenez place, direction le GR® de Pays Tour du Morvan, un itinéraire candidat au titre de « GR® préféré des Français » en 2020.

Voter pour le GR® de Pays Tour du Morvan dans la Nièvre

En savoir plus sur le GR® de Pays Tour du Morvan dans la Nièvre