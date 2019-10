Votez pour le GR® de Pays Tour et Ronde du Canigo , en compétition pour le GR® préféré des Français

La Fédération Française de la Randonnée pédestre a lancé il y a quelques jours la saison 3 du GR® préféré des Français. Parmi les 8 GR® en compétition pour cette nouvelle édition, découvrez le GR® de Pays Tour et Ronde du Canigo et et votez pour lui

On ne peut appréhender la totalité du Canigó et ses montagnes environnantes en un seul séjour, mais on peut toutefois goûter à sa richesse enivrante : faune et flore, patrimoine minier, roman, villages d'altitudes, vues exceptionnelles sur la Méditerranée et les Pyrénées, pelouses d'estives ou vallons secrets... Autant d'éléments qui ne peuvent laisser insensible et qui sont à portée de marche sur le GR® de Pays Tours et Ronde du Canigó.

Roxanne Laval est parti 4 jours, pour Mon GR® préféré, à l'assaut de cet itinéraire de Grande Randonnée d'exception, candidat au titre de « GR® préféré des Français » en 2020.

