Vous avez mal au dos ? Consultez gratuitement un chiropracteur

Journée de la colonne vertébrale vendredi 16 octobre

1300 chiropracteurs sont enregistrés auprès des Agences régionales de santé. Les chiropracteurs sont les seuls thérapeutes non-médecins habilités à pratiquer des manipulations vertébrales en première intention, c'est-à-dire sans un avis médical préalable. La chiropraxie est une réponse naturelle, non médicamenteuse, préventive autant que curative. Elle est pratiquée et encadrée par la loi dans plus de 40 pays. Profitez de cette semaine pour consulter gratuitement un chiropracteur à l'occasion de la journée de la colonne vertébrale. Charlène Chéron s'occupe notamment de sportifs amateurs ou professionnels.

Une seule école à Toulouse et Paris

BAC+5 pour faire des études de chiropraxie. Norme internationale et école agréée par le Ministère de la Santé. En France 4960 heures de cours sont prévues. + d'informations sur l'Institut franco-européen de chiropraxie ici.

2 français sur 3 souffrent du dos

Une étude Opinion Way datée de début mai 2020 indique que 64% des français ont souffert du dos ou de douleurs aux articulations ces 12 derniers mois. Malgré les douleurs 3 personnes sur 10 continuent d'aller travailler, mais 8% se sont vu prescrire un arrêt de travail. Donc n'hésitez pas à demander des sièges ergonomiques et des souris de bureau adaptés. Le sommeil peut être contrarié par des tensions. Et les séniors se disent encore plus concernés par ces douleurs. Aucune douleur pendant 37 semaines, c'est ce qu'apporte la chiropraxie aux patients lombalgiques. Et même si la Sécurité Sociale ne rembourse pas ces soins, les mutuelles et les complémentaires de santé sont de plus en plus nombreuses à effectuer un remboursement partiel ou total de la séance.