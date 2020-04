Un ballon dans une poubelle, des problèmes de racines et une appli super simple !

Sur internet ces dernières heures, on a trouvé une appli super simple, une humoriste capilotractée et un défi de footballeur !

Dans le cadre du confinement, vous devez rester à un kilomètre de chez vous pour vos sorties et activité physiques. Alors un ingénieur de Cestas à côté de Bordeaux, Aymerick Dupouey, a eu l’idée de développer une application : unkm.fr Elle est d’une rare simplicité et surtout son créateur s’est engagé à ne recueillir aucune donnée de géolocalisation.

A la fin du confinement, nous aurons passé entre 4 et 8 semaines sans aller chez le coiffeur. 4 à 8 semaines en fonction de la fin du dit confinement, de votre dernière visite chez le coiffeur. Et certains s’en inquiète. Comme l’humoriste Muriel Robin qui pose des questions aux coiffeurs afin de savoir comment ces derniers vont organiser leur rendez-vous lorsque nous pourrons tous y retourner. Une vidéo assez controversée, certains trouvant cet humour trop décalé vu la période : a vous de vous faire votre idée en cliquant ici.

Tout le monde ou presque a chez lui un ballon de foot et une poubelle, d’où l’idée du #giressechallenge. Alain Giresse, emblématique joueur de football des années 1980 tant en équipe de France qu’avec les Girondins de Bordeaux. A 67 ans, il n’a rien perdu de son coup de pied légendaire et il réussit à mettre un ballon dans une poubelle à 20 mètres de distance ! Depuis de nombreux anonymes essayent mais aussi quelques célébrités. C’est le cas du couple Domenech Estelle Denis (journaliste sportive) et Raymond Domenech (ancien joueur et sélectionneur de l’équipe de France de Football) Si Estelle y arrive (avec peut-être un coup de main du destin), Raymond lui rate de peu, d’où le commentaire de sa journaliste de femme que nous vous laissons découvrir ici.