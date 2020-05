Vu sur le web : "L'aventurier" du groupe Indochine revisité, et le Bordeaux confiné survolé par un drone

Le confinement est maintenant derrière nous. Reste de ce moment que nous quittons à peine, une belle explosion de créativité. Les Troubadours du Sud-Ouest détournent "L'aventurier" d'Indochine avec les moyens du bord et Patrick Durand réalisateur filme Bordeaux confiné depuis un drone.

Avec poésie ou avec humour l'air du temps continue d'inspirer les internautes. C'est vrai, notamment pour les musiciens, et parmi eux il y a les troubadours du sud ouest pas tout a fait dé-confinés puisque chacun joue seul chez lui.

Les Troubadours du Sud-Ouest rendent hommage aux soignants sur l'air de "l'aventurier"

C'était il y a quelques jours à peine, dans un pays confiné , les "Troubadours du Sud-Ouest" ont décidé de rendre hommage aux soignants en jouant sur une guitare, des maracas mais aussi avec des bouteilles de biere en guise de xylophone. Le groupe Indochine n'a qu'a bien se tenir la relève est prête

Bordeaux pendant le confinement filmé par le drone de Patrick Durand

Patrick Durand, journaliste et réalisateur Bordelais . Il a filmé Bordeaux avec un drone durant tout le temps du confinement. le film est visible sur le Facebook de Bordeaux ma ville et nous le partageons ici. C'est tellement beau qu'on ne sait plus si c'est triste, nostalgique ou juste poétique

On termine ce petit tour d'horizon par un rappel. France Bleu et France 3 soutiennent les artistes de Nouvelle Aquitaine. Ce soir reprise des lives à 20H05 sur le Facebook de France Bleu Gironde. C'est Marie Corine cailleteau qui va vous présenter une chanteuse creusoise qui a un bel univers et une vraie signature vocale elle s'appelle laetiket . Voici "Coeur Volcan"