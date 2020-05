Dans les dernières heures du confinement le Chef Philippe Etchebest a repris derrière sa batterie "Under Pressure" de Bowie et Queen, histoire de nous inciter à rester "sous pression" ou vigilants. Sinon pour la détente, il y a le Drive In Festival à Bordeaux , Place des Quinconces.

Vu sur le web: Le Chef Philippe Etchebest qui joue du Bowie, et le "Drive In Festival" à Bordeaux

On le sait le charismatique chef Philippe Etchebest, qui en temps normal tient le « 4ème Mur » Place de la comédie à Bordeaux est aussi musicien. Ces derniers temps on a beaucoup vu Philippe Etchebest prendre la parole dans les médias pour représenter la profession des restaurateurs qui est en péril. Mais c'est en musique qu'il a voulu faire passer un autre type de message.

Le Chef Philippe Etchebest dé-confiné, mais "Under Pressure"

Philippe Etchebest, grand chef cuisinier est aussi batteur, il a son groupe « Chef and the gang », et en reprenant « Under Pressure » qui veut dire « Sous pression » de David Bowie et Queen il a voulu dire: dé-confinement oui mais toujours sous pression, restons vigilants. Invité du groupe, Nicolas Sauvey, le chanteur du groupe rock bordelais Dätcha Mandala pour la partie chantée de Freddie Mercury.

Le Drive In Festival à Bordeaux

Autre événement qui fait beaucoup parler sur le web , Le Drive in Festival de la place des Quinconces à Bordeaux. Décrié par les uns, encensé par les autres, le « Drive in Festival » a ouvert ses portes si l'on peut dire samedi 16 mai, et les séances continuent d'avoir lieu tous les soirs. Ca a donné des sujets repris par de nombreux médias et réseaux sociaux

Et au programme du "Drive in Festival" , mardi 19 mai, film « Comment c'est loin » , mercredi 20 mai un petit chef d'oeuvre d'animation « La Tortue Rouge » et jeudi soir l'énorme succès de Gilles lellouche « Le Grand Bain". On termine ce tour d'horizon par un rappel. France Bleu et France 3 soutiennent les artistes de Nouvelle Aquitaine. Mardi 19 mai à 20H05 le Facebook live de France Bleu Gironde avec Marie Corine cailleteau qui vous présente « Colours Of Street » , de la pop puissante venue du Poitou. Découvrez ce titre "Lions".