Wendy Bouchard : "Je me ressource dans le Tarn"

Wendy Bouchard est une parisienne pure et dure. Solidement ancrée autour du 12e arrondissement, elle partage avec nous son amour pour les chevaux et ses coups de cœur pour le Tarn ou l'île de Noirmoutier.

Malgré ses origines parisiennes, Wendy Bouchard est tournée vers la campagne, la nature et les animaux. Discrète sur sa vie privée, elle nous dévoile ses attaches secrètes en France, de l'Île de Noirmoutier à Toulon en passant par cette Vallée du Thoré qu'elle explore à cheval.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est l'animatrice Wendy Bouchard, que l'on retrouve du lundi au vendredi dès 13h dans l'émission Ma France sur France Bleu qui nous dévoile les lieux importants de sa vie.

Je me sens très citadine, mais aussi très campagnarde

Wendy Bouchard est née à Paris, dans le 12e arrondissement. Ce quartier, elle le connaît sur le bout des doigts puisqu'elle y a passé toute son enfance et sa scolarité, malgré un écart dans le 11e arrondissement voisin. Devenue adulte, c'est aussi là qu'elle s'est installée.

Les souvenirs de mon enfance, c'est un Paris de village.

Wendy Bouchard développe très tôt un attachement pour la nature, notamment dans la campagne bourguignonne.

"Nous quittions Paris assez régulièrement" raconte-t-elle, "on vivait dans un très petit appartement dans le 11e arrondissement, mais dès l'école terminée le vendredi à 16 h 30, on partait en Bourgogne à côté de Joigny".

Ces départs ont des allures de transhumance, car la famille prend la route avec une véritable ménagerie. "On avait des animaux, beaucoup, des chats, des chiens, des poules, des lapins. On prenait toute cette petite famille et on la transportait" confit-elle avant d'ajouter "Je me sens très citadine, mais aussi très campagnarde".

Le Tarn pour lieu d'évasion

Les animaux ont toujours eu une place très importante dans la vie de Wendy Bouchard. Sensible, elle renonce d'ailleurs à une carrière de vétérinaire mais se passionne pour l'équitation. D'ailleurs, elle profite de longues balades avec son cheval, Lou.

"J'aime monter à cheval dans la nature parce qu'on prend forcément un peu de hauteur, parce qu'on est dans un moment privilégié avec l'environnement, avec son animal" confit Wendy Bouchard.

Le Tarn, c'est un ancrage pour moi

À cheval, Wendy Bouchard profite alors des paysages de la Montagne Noire, au cœur de cette Vallée du Thoré qu'elle trouve magnifique.

"C'est ce que j'aime. C'est la promenade, c'est voir la nature, ressentir les arbres, la végétation" indique-t-elle avant de confier :

Je me serais bien rêvée garde champêtre à cheval à une époque

Noirmoutier pour point d'ancrage

On a la chance dans notre famille d'avoir une maison de famille depuis les années 60 à Noirmoutier

Wendy Bouchard se ressource lors de ses visites à Noirmoutier, profitant d'une "maison dans laquelle nous passons des moments magnifiques à quelques mètres de la plage. Ce sont des lieux tellement rares aujourd'hui".

Ce que l'animatrice de Ma France sur France Bleu aime particulièrement, c'est l'aspect familiale et authentique de l'île vendéenne. "Noirmoutier est sans doute un peu moins coquet que certaines îles mais c'est ce que j'adore justement. Il y a une nouvelle génération, les enfants des enfants de ceux qui ont fondé ces jolies maisons de pêcheurs, qui retape les maisons avec simplicité, qui revient aux beaux matériaux et ça, j'en suis très heureuse" indique Wendy Bouchard.

Quand elle s'éloigne de l'eau à 17 °C de l'océan Atlantique, c'est pour se tourner vers la mer Méditerranée et plus précisément le Var :

J'aime aussi beaucoup le Sud. J'ai découvert le Var lors de mes premiers stages à Var-Matin.

"On a un petit pied-à-terre à Toulon où j'aime beaucoup aller parce que Toulon, c'est la rue d'Alger qui mène jusqu'au port, c'est ensuite le port qui mène à La Seyne-sur-Mer, aux Sablettes, puis aux îles de Porquerolles et Port-Cros et puis si vous voulez la Corse, la Sardaigne et l'Italie, c'est un champ des possibles" déclare-t-elle rêveuse.