Yoga en direct : respirer pour mieux affronter la période compliquée

Il y aurait jusqu'à 3 millions de pratiquants du yoga en France.

La séance complète Copier

Retrouvez Claudine Bourgoing avec Yogalipette. C'est une association créée à Toulouse. Elle vise la transmission du yoga en toute simplicité, sans approcher cette science millénaire comme une religion. Toute personne qui recherche un bien-être physique, une meilleure concentration, une plus grande détente est apte à faire du yoga. Chacun y trouvera un « petit trésor intime qui ne demande qu’à éclore ». Ainsi, de 5 ans à un âge avancé, tous sont les bienvenus ! Au cours de la pratique, grâce à la concentration sur les postures physiques et sur la respiration, les élèves se connectent à eux-mêmes et en cela, le yoga peut éventuellement apporter un éveil spirituel profond. En particulier, pour les enfants, les cours sont abordés de manière ludique et gaie. Pour les adultes, l’enseignement est différent selon les besoins du groupe, en oubliant les performances physiques et en se focalisant sur un travail progressif du corps, à son propre rythme et toujours dans la bonne humeur !

Claudine Bourgoing et Alban Forlot © Radio France - AF

Le Yoga, votre parenthèse apaisante

Cette discipline d’origine indienne a mis du temps à s’installer en France. Culturellement différent, le yoga a longtemps été considéré comme une démarche venue d’ailleurs et peu adaptée à la vie occidentale. Il fallait être légèrement hors cadre pour s’intéresser à ce type d’activité. 93% des gens pratiquent le yoga dans une salle dédiée, et 50% à la maison. Avec la Covid-19, ces pourcentages pourraient s'inverser. 80% des pratiquants sont des femmes.