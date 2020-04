100% solidaire :bons plans de l'Assiette Savoyarde : producteurs, artisans, commerçants ..consommer local

En cette période ou la solidarité prime plus que tout, il faut aider nos producteurs et artisans. Chaque jour une solution pour acheter des produits près de chez vous et soutenir l'action de ceux qui cultivent, fabriquent et cuisinent des produits made in Pays de Savoie

« La ferme des Maillets » de Viuz-En-Sallaz accueille et assure la vente directe de ses fromages, yaourts chèvre et vache et colis de viande BIO .

L'exploitation certifiée agriculture biologique dispose d'un comptoir de vente ouvert du lundi au samedi de 10h-12h et de14h-17h30.

La ferme dispose également d'un distributeur automatique. Les casiers accessibles 24h/24 et 7j/7 vous permettent de sélectionner vos produits laitiers, viandes, fruits et légumes. Le système complètement autonome vous permet de vous approvisionner en évitant au maximum tout rapprochement humain.

Toutes les infos : www.laruchequiditoui.fr.

Faites-vous livrer par www.lakoop.com, l'épicerie savoyarde en ligne.

Nous livrons à domicile du lundi au samedi

Aix Les Bains : Les commerçants s’organisent pour vous proposer un relais avec les producteurs du marché.

Voici la liste des commerces et leurs horaires d’ouverture:

* Monsieur Madame- ‪10 place Clemenceau, 73100 Aix-les-Bains‬, ouvert 7/7 de ‪12h-14h‬ et ‪19h- 21h30‬

* Delizie d’Italia ‪12 av de Verdun, 73100 Aix-les Bains,‬ ouvert ‪du mardi au samedi‬ de ‪9h-12h‬ et ‪15h30-18h‬

* Boulangerie Parisienne, ‪5 av du petit port, 73100 Aix-les-Bains‬, ouvert ‪du mardi au samedi‬ 6h45-13h et ‪15h-19h Dimanche‬ de ‪6h45-13h‬.

* La Halle aux Vins, ‪3 rue de Savoie, 73100 Aix-les-Bains‬, ouvert ‪du mardi au samedi‬ 9h-12h et ‪15h30-18h‬

En ce moment les pommes des Vergers du Lac de Philippe Michelier du bourget du lac, le sachet de 2 kilos est à 2 euros (2 variétés de pommes disponibles ). Prévoyez de venir avec l’appoint.

Ce n’est que le début, vendredi des œufs seront livrés dans ces commerces

Le drive des Halles Savoyardes à Chambéry : Le drive de produits frais

Toutes nos gammes de produits frais sélectionnés avec soin (Fruits légumes, poisson, boucherie, fromage, crémerie, charcuterie mais aussi épicerie et vin).

Contact 04 79 75 93 14 ou le 04 79 75 93 15.

Service du lundi au samedi

Le petit camion livraison de paniers à domicile Albertville et alentours

La ferme du petit mont à Bellevaux : service de livraison à domicile !Passez votre commande chaque semaine et au plus tard le mardi midi, livraison le jeudi ou le vendredi directement chez vous sur les communes : Bellevaux, Vailly, Lullin, Reyvroz, Le Lyaud, Armoy, Thonon.

Envoyer votre bon de commande par mail rebecca@lfpm.fr, en MP Facebook ou SMS 0782377204.

Boutique éphémère de la ferme du Gaec Les Chardons Bleus à La Compote en Bauges!

Le Primeur revient jeudi vendredi et samedi cette semaine....

possibilité de commander viande/charcuterie (voir doc ci-joint), à retirer à la boutique

possibilité de commander au Jardin de Flora(voir doc ci-joint), à retirer à la boutique

Sont arrivés :yaourts de vaches fermiers,les faisselles de chèvre,yaourts de brebis

pavé frais de brebis, jus, sirop, confiture d'Aronia......

Horaires : tous les jours 9h-12h et 15h-18h,Réservation 06 89 79 52 54

dumoulinthierry73@orange.fr

Pour avoir de nombreuses infos sur la vente des produits locaux , une plateforme, Solidarité Alimentation locale, il suffit de vous connecter ! Le site ici : Solidarité Alimentation locale

A Annecy le groupe Facebook sur les marchés solidaires

Les vergers Tissot près d'Annecy : 𝗼𝘂𝘃𝗲𝗿𝘁𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗿𝗲𝗱𝗶𝘀, 𝗷𝗲𝘂𝗱𝗶𝘀, 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲𝗱𝗶𝘀 𝗲𝘁 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶𝘀 𝗺𝗮𝘁𝗶𝗻, 𝗱𝗲 𝟴𝗵𝟯𝟬 𝗮̀ 𝟭𝟮𝗵𝟯𝟬 mais 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲́𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀-𝗺𝗶𝗱𝗶 jusqu'à nouvel ordre.

Le restaurant le Farçon à La Tania propose votre pain à domicile, l’idée est simple, vous choisissez votre formule sur www.lefarcon.fr

Pour la livraison laissez un sac devant votre porte ou sur la boîte aux lettres afin de déposer le ou les pains. Aucuns contacts mais quand même un moment de partage!

Commandez dès maintenant, les livraisons commenceront mercredi 1er Avril sur la commune de Courchevel saint bon pour le moment.

Le potager de Sonnaz près de Chambéry : Ouvert à la vente directe sur l exploitation les vendredis de 10 h à 19 h pendant la période de confinement .

En solidarité avec les producteurs n'ayant plus de points de vente, vente des produits de ,Marc Verollet à la vente directe (fromages de chèvres : fromages frais, tomes, tomettes).

La ferme de Montailloux vous propose a la vente du bidoyon (jus de pomme ) de la Maude ( cidre)

Des pommes et des compotes de pommes venant de la ferme de Ninnin a Beaumont. en plus des fromages yaourts crème dessert flans au lait de chèvre oeufs et pomme de terre.

Horaires d'ouverture : tous les jours de 14h à 17h Même le week-end !!! Possibilité de passer commande avant de venir au 06.60.42.88.33 ou au 06.64.08.73.04 🐐

LA FERME DE MONTAILLOUX 726 ROUTE DU MONT SION 74160 PRÉSILLY

Les caves du Léman : ouverture mercredi au vendredi 9h30-13h00, Samedi 9h30 -15h30 et Dimanche 9h30-12h00. Pour les commandes : Contact@lescavesduleman.com

La ferme des Etroits à Valloire : tous les jours de 9h00 à 12h00... N'hésitez pas à nous contacter : 06.76.58.10.68 (livraison possible sur Valloire)

Un grand merci pour votre soutien... 🐂🐐✨

La conserverie des Alpes : Livraisons à domicile, Zones couvertes Chambéry Annecy Aix les bains Grenoble Tous modes de règlements acceptés.

La fromagerie à Chambéry Rue juiverie : passer commande par téléphone ou par mail afin d’éviter les contacts et une éventuelle attente devant la boutique.

Livraison possible 🚚.

œufs frais, du lait, yaourts, panna cotta « maison », mousse au chocolat 🍫... et du fromage

Horaires au fur et à mesure du confinement : Du mardi au vendredi : 8:45 / 19:30

Samedi : 8:00 / 14:00 Dimanche : fermé.

Epicerie Le local à Annecy : possibilité d'envoyer commandes afin de limiter les contacts avec les autres clients de l'épicerie. Elles seront préparées et vous n'aurez qu'a les régler et les récupérer au magasin.

➡️Par mail : cran@lelocal-epicerie.fr

ou meythet@lelocal-epicerie.fr

➡️Sur papier : passez nous déposer votre liste

➡️Par téléphone : Cran : 04 50 05 46 98 OU Meythet : 04 50 61 33 85

Pour le vrac et les fruits & légumes, précisez la quantité approximative.

Privilégiez le mail ou la commande papier, c'est plus simple 💻🗓😊

La grange aux fromages à Chamoux sur Gelon propose :

➔ Un choix de légumes de saison de producteurs locaux, (M. Gaudin et le Jardin des Solstices AB)

➔ Des pommes de terre du Gaec de l’Arclusaz

➔ Et une petite épicerie de dépannage : pâtes, lait de savoie, farine, papier toilette …

Vos commandes, suggestions peuvent être aussi adressées au 04 79 72 90 53 ou par mail à fromagerie@gaecduvalgelon.fr. Mise en place du paiement à distance pour simplifier et limiter le temps de présence au magasin, ou éventuellement organiser des livraisons si besoin.

Horaires du magasin : mardi au samedi de 9H00 à 12H30 et de 15H00 à 19H00 et le dimanche matin de 9H00 à 12H00.

Le marché des producteurs à Sevrier sur l'exploitation du GAEC le Bouquet Savoyard est maintenu les lundis et jeudis en fin d'après-midi

L'Auberge de Pugny-Chatenod au dessus d'Aix Les Bains met en place un service pour commander des produits et les récupérer à l'Auberge afin de limiter les déplacements

La ferme les Gourmand'Lyse est située sur la commune de MARIGNY SAINT MARCEL en Haute-Savoie, entre Rumilly et St Félix :

yaourt, faisselle, fromage frais, affiné et assaisonné, lait cru et fromage blanc.

moulés à la louche : la ferme vous propose de récupérer vos marchandises durant les jours suivants :

✅ Jeudi de 10h à midi avec vente de pain ( Paul Rocher du Fournil d Eparis)

✅ Vendredi de 10h à midi.

✅ Mercredi après-midi de 15h à 19h.

✅ Samedi matin de 9h30 à 12h.

Produits à retrouver aussi :

🌸 Myriade (magasin de producteurs à Grésy)

🌸 Côté champ ( Rumilly)

🌸 Crémerie des Savoies ( Cusy)

🌸 Crèmerie de Roosevelt ( Aix les bains)

🌸 Boucherie Sallenoves (Sallenoves)

🌸 Coopératives de St Ours et Trévignien