Retrouvez toutes les solutions pour acheter des produits près de chez vous et soutenir l'action de ceux qui cultivent, fabriquent et cuisinent des produits made in Pays Basque.

100% solidaire et gourmand sur le littoral basque et le bassin de l'Adour : toutes les initiatives à découvrir

100% solidaire et gourmand sur le littoral basque et le bassin de l'Adour

La cuisine, la gastronomie, le partage sont des grandes valeurs de France Bleu Pays Basque avec notamment notre émission "On cuisine ensemble". Il est bien naturel pour nous de vous proposer les bonnes pratiques en période de confinement de tous nos invités qui régalent habituellement nos papilles.

Ils sont producteurs ou professionnels des métiers de bouche et ils ont mis en place des initiatives pendant le confinement. France Bleu Pays Basque vous en propose quelques-unes.

Les halles de Biarritz restent ouvertes

Aux halles de Biarritz la façon de faire son marché évolue. Les clients doivent continuer à rester distants de 1 mètre minimum mais surtout un seul sens de circulation instauré dans les halles, avec une marche en avant obligatoire. Une seule entrée par la halle côté « entre 2 halles », et de même pour la sortie : par la place Sobradiel uniquement pour la halle centrale, et par le côté « Carrefour City » pour la halle aux poissons.

Le drive du frais de Quintaou à Anglet

Dès le jeudi 2 avril, suite à l'annulation du marché, les producteurs alimentaires abonnés à l'année au marché Quintaou d'Anglet vont procéder sur place à une livraison de leurs produits, le jeudi de 9 heures à 12 heures moyennant une commande préalable par téléphone.

Cette livraison se déroule sous forme de DRIVE UNIQUEMENT, avec commande préalable, dans le coffre de la voiture ou le cabas.

Les autres approvisionnements disponibles à Anglet

Les rendez-vous des AMAP (associations pour le maintien d'une agriculture paysanne) organisés chaque vendredi, de 17h30 à 20 heures, ainsi que le mardi de 18h30 à 19h30, sur l'esplanade Quintaou sont maintenus, mais sous forme de drive, c'est-à-dire avec une livraison dans le coffre de la voiture.

Les Halles des 5 Cantons qui regroupe 23 commerçants restent ouvertes du mardi au dimanche de 8 heures à 13 heures. Il est à noter que le créneau horaire 8 / 9 heures est réservé aux personnes âgées ou fragiles.

Les halles de Blancpignon (avenue de l'Adour) demeurent aussi ouverte pendant la crise sanitaire.

Les coopératives des Pyrénées Atlantiques s'unissent

Les élevages de brebis des Pyrénées Atlantiques ne sont pas épargnés par la crise sanitaire et à quelques jours de pâques les débouchés de l’agneau de Lait sont à l’arrêt. Les 700 éleveurs des coopératives Caoso, Axuria, AOBB, ont décidés de se regrouper de façon inédite pour et mettent en place un drive Géant à l’échelle du département 64 Pays Basque et Béarn vous serez livré prêt de chez vous.

La caissette d'agneau de 6,5 kg (1 agneau), notez que 1 euro sur chaque caissette sera reversé en soutien au personnel soignant.

Renseignements et réservations : agneaudelaitdespyrenees@gmail.com ou 07 88 04 15 09.

L’application "rezo resto" mobilise les chefs

Cette application née au Pays Basque s'est tournée vers les professionnels avec qui elle travaille toute l'année pour cuisiner pour les personnels soignants. Flore Bonnard qui dirige l’appli "rezo resto" fait appel à votre générosité pour trouver les denrées à cuisiner. Cet appel s'adresse avant tout aux producteurs, aux grossistes, mais aussi aux grands magasins, épiceries de quartiers, si vous avez des invendus, des aliments qui vont s’abîmer ou dont la DLC approche, pensez à l'appli "rezo resto".

On les applaudit chaque soir à la fenêtre et bien là c’est l’occasion d’aller un peu plus loin pour aider les personnels soignants. Si vous êtes intéressés par cette démarche contactez Flore Bonnard au 07 82 56 29 00.