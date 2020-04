100% Solidaire : France Bleu Pays de Savoie soutient les producteurs : les Gourmand'Lise à Marigny St Marcel

La Ferme de la Sauffat et les Gourmand'Lise vous proposent la saveur unique de ses produits fermiers au lait entier authentique. Yaourts, faisselles, fromages blancs ....et aussi durant le confinement des produits du terroir d'autres producteurs .

L’EARL « La Ferme de la Sauffat » est une exploitation familiale composée de Francine, Eric et Lise Vergain. Elle est située sur la commune de MARIGNY SAINT MARCEL en Haute-Savoie, entre Rumilly et St Félix.

Le troupeau laitier est constitué de 65 vaches de race Montbéliarde, produisant 362 396 litres de lait transformé à la coopérative laitière de SAINT GERMAIN la CHAMBOTTE pour fabriquer de la Tomme de Savoie et de l’Emmental.

Pour diversifier l’exploitation familiale, Lise a développé un atelier de fabrication fromagère depuis le 1Er Janvier 2015 en transformant une partie du lait en produits frais : yaourt, faisselle, fromage frais, affiné et assaisonné, lait cru et fromage blanc.

Tous nos produits sont moulés à la louche.

La page Facebook des Gourmand'Lise à Marigny St -Marcel

La page Facebook de Savoie Mont-Blanc Saveurs

La page Facebook de la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc