100% Solidaire : France Bleu Pays de Savoie soutient les producteurs : Les Vergers Tissot Annecy-Pringy

Les producteurs des Pays de Savoie sont nombreux; En cette période France Bleu les soutient plus que jamais; Ils sont souvent venus partager leurs quotidiens, leurs produits dans l'émission de cuisine l'Assiette Savoyarde. On leur donne la parole en ces temps de crise.

Consommer local avec Les Vergers Tissot :

Quelques mots sur l'entreprise : L’aventure des Vergers Tissot a commencé il y a plus de 70 ans, et depuis, nous ne cessons de cultiver nos terres savoyardes avec passion et engagement.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous proposer des produits d’exception, sains, savoureux et aux propriétés exceptionnelles, cultivés en Vergers Écoresponsables ainsi qu’en Agriculture Biologique selon des méthodes à la fois modernes et respectueuses de l’environnement.

