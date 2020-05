100% Solidaire avec les producteurs des Pays de Savoie : Les chalets d'Oches St Paul en Chablais : Abondance..

La page Facebook des chalets d'Oches à St Paul en Chablais

En été uniquement (juillet et août) à 1630m, au pied de la Dent d’Oche à Bernex.

Après une heure de marche, vous découvrirez l’alpage composé de 2 chalets. L’un abritant l’alpagiste, la salle de transformation laitière, la cave d’affinage et le magasin, l’autre abritant les vaches et la salle de traite.

Ici, une quinzaine de vaches et une quarantaine de mojons*. Le reste du troupeau reste à la ferme située à St Paul en Chablais.

Tous les matins, le fromager transforme le lait directement sur place. Vous pourrez acheter / consommer sur place de la Tomme, du fromage frais au lait de vache, du fromage blanc à la myrtille…