2 toulousaines mettent le plaisir en bocal

Les Boccitans c'est bon, sain et pratique. Pour vos repas au bureau ou à la maison, Agnès et Cathy préparent avec amour des bocaux longue conservation. Rencontre avec ces deux amies à La Roseraie.

Boccitan un jour, Boccitan toujours.

Dans la Vie en Bleu à 10h ce jeudi 11 février, Agnès et Cathy sont au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot pour proposer un concept équilibré et local : tout est bon dans le bocal. Le bocal préserve les saveurs. Les produits sont de saison. Et vous faites un bon geste pour la planète puisque les bocaux sont recyclables et réutilisables.

Livraisons mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h. Pour commander : LesBoccitans.fr

Pour contacter Les Boccitans : 07 68 72 31 05 ou boc@lesboccitans.fr. Vous pouvez craquer pour : un Taboulé de chou-fleur au chorizo et sésame, un Velouté de légumes caramélisés, des Endives braisées, pétoncles sautées, une Carbonade flamande, Lapin au cidre et au chou rouge, Tartiflette, Blanquette de poisson, Minestrone d’hiver, Lentilles au saumon frais, Risotto au safran et à la courge rôtie,

Légumes rôtis aux pois chiches et pruneaux, Riz au lait à la cannelle, « Tres leches » dessert chilien, Salade d’agrumes et ananas, Crème cuite au chocolat, zestes d’oranges.

Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire

Une appli vous permet de faire des économies ! Phenix travaille au quotidien avec plus de 1 500 associations pour aider les magasins partenaires à donner leurs invendus, depuis 2014. 40 tonnes de nourriture sont encore jetées chaque seconde dans le monde !

Jean Moreau, le toulousain, fondateur de l'appli anti gaspi Phenix est sur France Bleu Occitanie à 10h20 dans "la Vie Gourmande en Occitanie"