20 mars : Le Jour du Macaron

Le Jour du Macaron est une fête consacrée à cette pâtisserie d'exception. Loin d'être une simple fête commerciale, il s'agit d'une opération caritative qui nous donne l'occasion de découvrir des secrets de chef pour réussir vos macarons à la maison.

Depuis 15 ans déjà, le 20 mars est Le Jour du Macaron. On pourrait penser à une nouvelle opération commerciale mais il n'en est rien. Cette journée très spéciale est bien une opération caritative visant à collecter des fonds pour soutenir la jeunesse de Madagascar.

Concrètement, le 20 mars prochain, les 86 pâtissiers membres de l'association Relais Desserts proposent un coffret en édition limitée contenant six macarons aux saveurs évoquant Madagascar. À cette occasion, certains pâtissiers proposent même une création-signature unique.

Découvrez les Relais Desserts et pâtissiers participants à l'opération.

Toutes les recettes des ventes de ces coffrets sont reversées à l'association Zazakely Sambatra qui investit dans l'éducation de la jeunesse malgache.

Le Jour du Macaron est donc une excellente occasion de soutenir une cause noble tout en profitant des délicieuses pâtisseries.

Les astuces pour un macaron réussi

La recette du macaron est assez simple.

On commence par constituer les coques. Il faut alors faire une simple meringue à base de sucre et de blanc d’œuf.

Battre les blancs en neige - Cédric Dumaine

Les plus téméraires pourront se lancer dans la constitution d'une meringue à l'italienne qui demande un peu plus de technique. Il faut notamment faire cuire un sirop de sucre à 117 degrés.

Sirop de sucre - Cédric Dumaine

Il faut alors macaronner la pâte obtenue. On incorpore un tiers d'un mélange tant pour tant de sucre glace et amandes en poudre. Il faut mélanger délicatement avec une spatule, en soulevant la préparation de l’extérieur vers l’intérieur du récipient.

On mélange la meringue avec la poudre d'amande - Cédric Dumaine

On ajoute ensuite le deuxième tiers du mélange sucre glace et amandes en poudre et on recommence à mélanger.

On ajoute le reste du mélange sucre glace et amandes en poudre et on mélange pour obtenir une pâte fluide.

Astuce de chef : veillez à ne pas incorporer trop d'air lors du macaronnage

La pâte de macaron obtenue est à placer dans une poche à douille. On doit ensuite la disposer sur une plaque de cuisson, en petits cercles.

Pochage de la pâte à macaron - Cédric Dumaine

On cuit ces cercles de pâte au four à 150° pendant 12 minutes.

Astuce de chef : il ne faut pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson

Les coques de macarons avant le garnissage - Cédric Dumaine

La garniture comme espace de liberté

Une fois les coques refroidies, on va les garnir avec une crème à base de pâte d'amande et de crème au beurre. On parfume cette crème avec des compotées de fruits pour obtenir le parfum de son choix.

Astuce de chef : la garniture ne doit pas être trop liquide pour ne pas dénaturer la coque

Assemblage des macarons - Cédric Dumaine

Si vous souhaitez opter pour une garniture salée, c'est possible. Il faut seulement garder en tête que la coque est une meringue et qu'elle est nécessairement sucrée. La garniture salée donnera donc un macaron sucré-salé.

La suite ne dépend de que vous !

Les liens utiles

La Journée du Macaron, le 20 mars dans les pâtisseries du groupement Relais Desserts

La carte des pâtisseries participant à l'opération

L'association Zazakely Sambatra